शाहरुख खान के 100 करोड़ के मन्नत में लगी डायमंड की नेम प्लेट! वायरल हुई तस्वीरें

Shah Rukh Khan Mannat New Name Plates: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान रियल लाइफ में भी बादशाह ही हैं. किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने की लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं. शाहरुख लग्जूरियस लाइफ जीते हैं. शाहरुख के साथ उनका आलीशान बंगला मन्नत और बंगले की नेम प्लेट भी अक्सर चर्चा में रहती है. अब एक बार फिर मन्नत की कीमती नेम प्लेट पर लोगों की नजरें टिक गई हैं.

बदल गई मन्नत की नेम प्लेट

फैंस के लिए शाहरुख खान का बंगला मन्नत किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं हैं. मुंबई जाने वाले लोग शाहरुख के बंगले के बाहर पोज देकर अपने फोटो क्लिक कराना कभी नहीं भूलते हैं. शाहरुख के बंगले के साथ उनके घर की कीमती नेम प्लेट भी हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन रहती है. अब एक बार फिर शाहरुख के मन्नत के बाहर नई नेम प्लेट लग गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

शाहरुख खान के मन्नत के गेट के ठीक बाहर दोनों तरफ नई नेम प्लेट लग चुकी हैं, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं. नेम प्लेट के साथ मन्नत के बाहर का गेट भी चेंज हो चुका है. सोशल मीडिया पर मन्नत की हीरों से जड़ी नई नेम प्लेट और गेट के फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. रात के अंधेरे में मन्नत की नेम प्लेट सितारों की तरह जगमगा रही है.

After 2 months #Mannat new gate design is unveiled and it's super awesome.

What do you think guys? 😍#GauriKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/w2VcF2AEl9 — Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 19, 2022

मन्नत की नई नेम प्लेट संग लोग करा रहे फोटोशूट

शाहरुख खान के फैन क्लब पर मन्नत की नई नेम प्लेट और गेट के फोटोज शेयर किए गए हैं. फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- 2 महीने के बाद मन्नत के गेट का नया डिजाइन रिवील हो गया है और ये शानदार है. फैंस मन्नत की नई हीरों से जड़ी नेम प्लेट के साथ फोटोशूट कराकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. फैंस को भी नई नेम प्लेट काफी पसंद आ रही है.

वैसे कहना तो बनता है कि शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के ही किंग नहीं हैं, बल्कि अपनी लाइफ भी एक किंग की तरह जीते हैं. शाहरुख खान का स्टारडम किसी से छिपा नहीं है.

[Latest]: Morning View with new #Mannat gate design. Looking like a beautiful gift 🎁#ShahRukhKhan pic.twitter.com/1HF09bpLhg — Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 20, 2022

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले हैं. शाहरुख कई सारी फिल्में लेकर आ रहे हैं. शाहरुख की पठान अलगे साल जनवरी में रिलीज होगी. शाहरुख जवान में भी दिखेंगे. सलमान की टाइगर 3 में भी शाहरुख का अहम रोल होगा.