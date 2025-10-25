वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद इस सुपरस्टार के पास पहुंचे आदित्य चोपड़ा! तैयार किया धांसू प्लान

आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट सामने आ रहे हैं. इसी से जुड़ा एक ऐसा अपडेट सामने आया, जिसकी चर्चा सभी जगह होने लगी. दरअसल मेकर्स फिल्म अल्फा में एक बड़े स्पाई यूनिवर्स के सुपरस्टार के कैमियो की तैयारी कर रहे हैं.

गौरतलब है कि YRF Spy Universe की पिछली दो फिल्में 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' कुछ खास इम्पैक्ट पैदा नहीं कर पाई. भारी-भरकम बजट वाली फिल्म 'वॉर 2' एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद अब आदित्य चोपड़ा ने 'अल्फा' में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है.

'अल्फा' में होगा किसका कैमियो?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'अल्फा’ में कैमियो करने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है. मेकर्स चाहते हैं कि उनके कैमियो के ज़रिए फिल्म को लेकर हाइप बनाई जा सके. इसके लिए बकायदा एक स्पेशल पार्ट डिजाइन किया है. जिससे 'पठान 2' के लिए भी रास्ता खुलेगा.

शाहरुख की तरफ से आया जवाब?

हालांकि शाहरुख खान ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है, क्योंकि वो इस समय अपनी मचअवेटेड फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त है. अब क्योंकि 'अल्फा' दिसम्बर 2025 में रिलीज होने वाली है, इसलिए आदित्य चोपड़ा इस कैमियो को जल्दी शूट करना चाहते हैं. उनका प्लान है कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते से शाहरुख अपने तीन से चार दिन निकाल लें.

अल्फा फिल्म कब रिलीज होगी?

फिल्म अल्फा में एक्ट्रेस आलिया भट्ट लीड रोल में होंगी. इसके अलावा इसमें शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी अहम रोल में हैं. फिल्म अल्फा एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी. जो इस साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके बाद आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी नजर आएंगी.

---- समाप्त ----