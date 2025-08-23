चेहरे से लेकर आवाज तक पिता शाहरुख की कार्बन कॉपी हैं आर्यन, किंग खान की लेगेसी बढ़ाएंगे आगे

90 के दशक में एक साधारण से दिखने वाले लड़के ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. उस लड़के के सपने बड़े थे, लेकिन उसके पास सेलिब्रिटी पेरेंट्स नहीं थे. अपने करियर की शुरुआत में उसने कई एक्टर्स के छोड़े हुए रोल्स किए, एंटी हीरो के रूप में दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी और फिर देखते ही देखते, बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस बन गया. ये लड़का कोई और नहीं, शाहरुख खान थे. वहीं शाहरुख खान, जिन्हें भारतीय जनता किंग खान के नाम से जानती है.

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से किंग ऑफ रोमांस बनने वाले शाहरुख खान ने 90 की पूरी जनरेशन के मन में प्यार और रोमांस को लेकर ऐसे आइडिया भरे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज भी अपने 'सच्चे प्यार' की तलाश में लगे हैं. शाहरुख ने हमारी जनरेशन को 'प्यार दोस्ती है' सिखाया जाता है. उन्होंने हर लड़की के मन में एक ऐसे लड़की की छवि डाली, जो उसके कोमल पैरों में पायल पहनाता है, जिसके कुर्ते में लड़की का दुपट्टा फंस जाता है और जिसकी आंखें आपको ऐसे देखती हैं, जैसे दुनिया में आपसे खूबसूरत और कुछ है ही नहीं. यंग शाहरुख की आंखें तो आपको याद ही होंगी.

शाहरुख खान से चाहनेवालों को प्यार आज भी है. 59 के हो चुके शाहरुख खान को देखकर आज भी फैंस के दिल की धड़कने तेज हो जाती हैं. लेकिन एक बात जो कभी किसी ने नहीं सोची थी, वो ये थी कि हूबहू शाहरुख खान जैसा भी कोई इस दुनिया में हो सकता है. हां, शाहरुख के तीन बच्चे हैं. लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनका स्टाइल कोई और कैरी कर पाएंगे, वो भी इतने परफेक्टली. मगर हम सभी के ख्यालों और सोच को झुठलाते हुए आर्यन खान आज हमारे सामने हैं.

शाहरुख की कार्बन कॉपी हैं आर्यन

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान, बचपन से हम सभी की नजरों के सामने हैं. आर्यन, उनकी बहन सुहाना खान और छोटे भाई अबराम खान को शाहरुख खान के तीन अलग-अलग वर्जन भी कहा जाता रहा है. लेकिन कभी किसी ने आर्यन को बोलते हुए नहीं सुना था. ऐसे में जब आर्यन खान, अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए पहली बार दुनिया से रूबरू हुए तो सुनने वालों के होश उड़ गए थे.

वही चेहरा, वही स्टाइल और वही आवाज, आर्यन खान एकदम सेम टू सेम, पिता शाहरुख खान की कॉपी हैं. उन्हें देख यंग शाहरुख की याद आती है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च पर आर्यन खान का अंदाज देख चाहनेवालों का दिल खुश हो गया था. आर्यन को पिता शाहरुख खान की कार्बन कॉपी बताया गया. तो वहीं जब शाहरुख ने आर्यन को प्रीव्यू लॉन्च इवेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेज पर बुलाया तो कुछ ने बोला, 'ये शाहरुख अपने आपको क्यों बुला रहे हैं?' कई सोशल मीडिया यूजर आर्यन की आवाज सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनकी पिता शाहरुख की आवाज में फर्क करना बेहद मुश्किल है. इस पूरे इवेंट से एक मोमेंट इंटरनेट पर छाया हुआ है और वही आपको बताता है कि ये कितना तगड़ा फादर-सन मोमेंट था.

इस फोटो को देखकर आपको भी बाप-बेटे की इस जोड़ी के लिए खुशी महसूस हो रही होगी. ये बेहद पावरफुल फोटो है, जो दिखाता है कि कैसे एक बाप इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला स्टार होने के बाद अपने चाहनेवालों के सामने अपने दिल का एक टुकड़ा रख रहा है. उनके मन में अपने बेटा की किस्मत को लेकर डर है और उत्साह भी है. साथ ही उसकी आंखें बेटे के भविष्य को देख रही हैं कि ये मेरी लेगेसी को आगे लेकर जाएगा. पिता अपने मन में ये दुआ भी कर रहा है कि उसके फैंस उसके बेटे को भी वही प्यार और सम्मान दें, जो सालों से उसे मिला है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च पर आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान के अंदाज में ही स्पीच दी थी, जिसे देखना काफी रिफ्रेशिंग और नॉस्टैल्जिक था. उन्हें बोलते देखकर लग रहा था जैसे यंग शाहरुख खान खड़े अपने चटपटे और समझदारी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं. आर्यन की कही एक बात सबसे ज्यादा वायरल हुई और जो 100 प्रतिशत सच भी थी. आर्यन बता रहे थे कि उन्होंने अपनी स्पीच को टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा है. साथ में एक कागज और टॉर्च लाए हैं और अगर ये सब भी फेल हो जाएं, तो 'पापा है न'. ये एक और पल था जब शाहरुख और आर्यन दोनों ने फैंस का दिल एक बार फिर जीत लिया. शाहरुख खान की पेरेंटिंग की इसे लेकर तारीफ भी हुई.

फिर भी कम नहीं है शाहरुख का जलवा

शाहरुख खान की बात करें तो वो भी दिन-ब-दिन यंग होते जा रहे हैं. इवेंट में अगर आर्यन खान को देखकर यंग शाहरुख की याद आई, तो वहीं खुद शाहरुख अपने बेटे से भी यंग दिख रहे थे. उनका चार्म तो अभी तक चाहनेवालों के बीच और फिल्म इंडस्ट्री में बना ही हुआ है, साथ ही शाहरुख लुक्स सर्व करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. बीते कुछ वक्त में शाहरुख का एक से एक अवतार देखने को हमें मिला है. मेट गाला 2025 के रेड कारपेट पर हमने किंग खान को रॉयल लुक में देखा. तो वहीं आईपीएल 2025 और आइफा अवॉर्ड्स में भी उनसे नजर हटाना मुश्किल था. आर्यन खान ने पिता शाहरुख खान से अलग रास्ता लिया है. वो एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बन गए हैं. लेकिन दोनों ने साफ कर दिया है कि वो मिलकर सभी के दिलों पर राज करेंगे.

