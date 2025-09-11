scorecardresearch
 

जब सुनील शेट्टी पर तनी थी बंदूक, कैसे बचाई थी एक्टर ने जान? डायरेक्टर ने सुनाई पूरी कहानी

फिल्म 'कांटे' के दौरान एक्टर सुनील शेट्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे. 9/11 हादसे के बाद उनपर अमेरिकन पुलिस ने बंदूक तान दी थी. अब फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने इस वाकया पर खुलकर बात की है.

कांटे के दौरान सुनील शेट्टी पर आई मुसीबतों पर बोले संजय गुप्ता (Photo: Instagram @_sanjaygupta, @suniel.shetty)
डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म 'कांटे' जब रिलीज हुई थी, तब इसकी मल्टी स्टारर कास्टिंग की खूब चर्चा हुई थी. अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली समेत शानदार एक्टर्स से भरी इस फिल्म को ऑडियंस का खूब प्यार मिला था. लेकिन इसकी मेकिंग के दौरान कई मुसीबतें आईं जिसका सामना सभी एक्टर्स को करना पड़ा.

सुनील शेट्टी संग हुए हादसे पर क्या बोले संजय गुप्ता?

'कांटे' बनाते वक्त फिल्म के एक्टर सुनील शेट्टी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे. फिल्म उस वक्त अमेरिका में शूट हो रही थी और तभी 9/11 हादसा भी घटा था. फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने हाल ही में इस हादसे पर बात करते हुए कहा कि एक्टर के लुक्स को देखकर अमेरिका का एक कपल डर गया था. इसी डर से उन्होंने पुलिस को कॉल किया. 

साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में संजय गुप्ता बताते हैं कि 9/11 के कारण उनके शूट पर बुरा असर पड़ा था. उन्हें जहां शूट करने की इजाजत मिली, वो भी कैंसल हो गई थी. उनके मुताबिक अमेरिका के लोग अचानक बहुत ज्यादा डर गए थे. डायरेक्टर ने आगे उस पल को भी याद किया जब सुनील शेट्टी पर बंदूक तानी गई थी. 

संजय गुप्ता ने बताया, 'सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर  होटल में तैयार होकर सेट पर आते थे. उस दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट करके होटल की लिफ्ट में चढ़े. लिफ्ट एक फ्लोट पर रुकी जहां एक बुढ़ा कपल भी उनके साथ चढ़ा था. जबतक कपल होटल की लॉबी में पहुंचता है, तबतक उनकी सांसें थम सी जाती हैं. उन्हें लगता है कि लिफ्ट में उनके पीछे दो ओसामा खड़े हैं. ये दोनों एक्टर्स कार में बैठे और लोकेशन की ओर चल पड़े. बीच रास्ते में एक पुलिस वाली गाड़ी आई और उन्हें रोक लिया.'

कैसे अमेरिकी पुलिस से बचे थे सुनील शेट्टी?

संजय गुप्ता आगे बताते हैं कि सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर के खिलाफ बूढ़े कपल ने शिकायत की थी. डायरेक्टर ने मजाकिया अंदाज में बताया, 'वो लिफ्ट वाला कपल रिसेप्शन की तरफ भागा और पुलिस को कॉल किया था कि ये दोनों लोगों पर हमें शक है. ये दिखने में काफी अजीब लग रहे हैं. उन्होंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया और पुलिस को बताया था. भगवान का शुक्र है कि वो 2001 था, जब दुनिया में इंटरनेट मौजूद था. सुनील शेट्टी दिखा पाए थे कि वो कौन हैं, महेश मांजरेकर कैसे बताते?'

बता दें कि फिल्म 'कांटे' 2001 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस में शूट की गई थी. संजय गुप्ता इसी बातचीत के दौरान ये भी बताते हैं कि अमिताभ बच्चन भी अपने होटल के कमरे से बाहर निकलने से डरते थे. क्योंकि जब भी वो कमरे से बाहर निकलते थे, तो अमेरिका के लोग उन्हें देखकर अजीब से चेहरे बनाते थे. वो बिग बी के लुक्स को देखकर उनपर शक किया करते थे.

---- समाप्त ----
