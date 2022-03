पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मिले Sanjay Dutt, मुलाकात पर उठे सवाल

साल 2016 में हुए उरी अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे. भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लग गया. वहां के सितारों संग काम करने पर सख्ती हो गई. दोनों देशों के बीच का ये तनाव आज भी जारी है. ऐसे में क्या हो अगर आपको बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ संग दिखे.

संजय दत्त-परवेज मुशर्रफ की मुलाकात पर उठे सवाल

हंगामा होना तो लाजमी है ना. बस यही हो गया है. संजय दत्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे परवेज मुशर्रफ से मुलाकात करते दिख रहे हैं. दोनों की ये मुलाकात दुबई में हुई थी. इस वायरल फोटो को देखने के बाद कईयों का कहना है कि संजय दत्त और मुशर्रफ जिम में मिले. कुछ लोगों का मानना है कि वो एक्सिडेंटली मिले. तस्वीर में परवेज मुशर्रफ (जो कि दुबई में रहते हैं) व्हीलचेयर पर बैठे हैं. वहीं संजय दत्त किसी से बातचीत करते दिख रहे हैं.

इस फोटो को देखने के बाद कई लोगों ने परवेज मुशर्रफ की सेहत को लेकर फिक्र दिखाई है. उनकी सलामती की दुआ मांगी है. कई लोगों को परवेज मुशर्रफ और संजय दत्त का साथ आना अच्छा नहीं लगा है. एक यूजर ने लिखा- तानाशाह जनरल मुशर्रफ संजय दत्त के साथ हैंगआउट कर रहे. ये क्या चल रहा? एक शख्स ने लिखा- क्या बकवास है बॉलीवुड एक्टर करगिल के मास्टरमाइंड के साथ क्या कर रहा है. संजय को ड्रग्स, दारू, गन्स और दाऊद इब्राहिम पसंद.

#SanjayDutt met in #Dubai with Fmr #Pakistan Army General #PervezMusharaf who was responsible for #KargilWar

Wondering if the security agencies know about what the whole meeting was all about

Also #ArunachalPradesh Govt must remove him as state's brand ambassador if not done yet pic.twitter.com/YTU0SjXXXk — Gautam Aggarwal 🇮🇳 (@gauagg) March 17, 2022

संजय दत्त के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. पिछले दिनों एक्टर ने दिल्ली और जयपुर में फिल्म Ghudchadi का पहला शेड्यूल खत्म किया. वे केजीएफ चैप्टर 2 में अहम रोल निभाएंगे. संजय दत्त शमशेरा, पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में दिखेंगे.