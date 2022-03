The Kashmir Files Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर 'द कश्मीर फाइल्स' की तबाही, छठे दिन की कमाई ने चौंकाया, 100cr कमाने की ओर

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने इतिहास रच दिया है. विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कम बजट में बनी फिल्म का ऐसा करिश्मा कम ही देखने को मिलता है. छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अनुपम खेर की फिल्म की सुनामी जारी है. भारत में फिल्म ने 6 दिनों के अंदर 79.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'द कश्मीर फाइल्स' ने कितने करोड़ कमाए?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- द कश्मीर फाइल्स की तबाही जारी है. फिल्म ने सारे मिथ्स को ब्रेक किया है और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. डे वाइज नंबर्स आई ओपनर हैं. एक केस स्टडी है. शुक्रवार को 3.55 करोड़, शनिवार को 8.50 करोड़, रविवार को 15.10 करोड़, सोमवार को 15.05 करोड़, मंगलवार को 18 करोड़, बुधवार को 19.05 करोड़ कमाए. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई 79.25 करोड़ हो गई है.

