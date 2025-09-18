आर्यन की सीरीज में उड़ा सलमान-शाहरुख का मजाक, पापा की मैनेजर पूजा भी हुईं कास्ट

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख लिया है. वो बतौर डायरेक्टर अपनी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' लेकर आ चुके हैं. रिलीज से पहले ही इस शो की हाइप कई गुना बढ़ी हुई थी क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के तीनों खान (सलमान, शाहरुख और आमिर) का कैमियो है. अब सीरीज के क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सलमान को देखकर क्यों खुश हुए यूजर्स?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के क्लिप्स जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें दोनों खान सलमान और शाहरुख कैमियो करते दिख रहे हैं. फिल्मों की तरह सलमान इस सीरीज में भी अपना जलवा बिखरने से पीछे नहीं हटे. शो की एक क्लिप में उनके वन-लाइनर डायलॉग यूजर्स को बेहद पसंद आए हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में सलमान एक पार्टी वाले सीन में दिखते हैं. वहां उनकी एंट्री उनके सुपरहिट गाने 'स्वैग से स्वागत' से हुई. इस दौरान वो काफी इंटेन्स लुक में दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका मूड बदला. वो पार्टी में मौजूद एक्ट्रेस सहर बंबा से मिले. मगर फिर दोबारा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले. वो जाते-जाते अपने पापा बनने के डर को बयां कर गए. सलमान को इस 20 सेकेंड के कैमियो में देखकर यूजर्स काफी खुश हुए.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' शाहरुख ने लूटी महफिल?

आर्यन खान ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को एकदम अलग और हटके दिखाने की कोशिश की है. ट्रेलर में उन्होंने जिस तरह आमिर खान को दिखाया, वो सभी को हैरान कर गया. लेकिन अपने पिता शाहरुख को आर्यन ने जिस तरह इस सीरीज में प्रेजेंट किया, वो देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ.

Megastar #ShahRukhKhan Cameo in #TheBadsOfBollywood is Just Simply Awesome 🔥 What a Direction By #AryanKhanpic.twitter.com/jUuuAvJ7yv — JAWAN KI SENA (@JawanKiSena) September 18, 2025

सीरीज में शाहरुख का कैमियो ट्रेलर से ही पता चल चुका था. लेकिन अब उनके कैमियो का क्लिप भी सामने आया जिसमें शाहरुख के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और बॉडीगार्ड रवि भी दिखे. क्लिप में शाहरुख अपने ऊपर हुई टिप्पणी से गुस्सा होते हैं. फिर जब वो वहां से जाने लगते हैं, तब एक्टर रजत बेदी संग हुई 'कोल्ड वॉर' जबरदस्त दिखी. ये सीन अगर आप पहली बार देखेंगे, तो अपनी हंसी काबू नहीं कर पाएंगे.

शाहरुख को इस तरह इरीटेट होता देख यूजर्स अपनी हंसी रोक नहीं पाए. उन्हें सुपरस्टार की बेबसी देखकर मजा तो आया, लेकिन साथ-साथ उनके लिए बुरा भी लगा. हालांकि यूजर्स के लिए पूजा ददलानी और शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि को देखना सरप्राइज रहा. बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुका है. इसमें बॉबी देओल, मनोज पाहवा, लक्ष्य, सहर बंबा, राघव जुयाल जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.

