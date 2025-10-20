जुबान फिसली या फिर... बलूचिस्तान-पाकिस्तान पर सलमान खान का वीडियो वायरल

सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में शाहरुख खान और आमिर खान संग सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम' इवेंट में शामिल हुए थे. वहां उन्होंने इंडियन सिनेमा और उसमें हो रहे बदलाव पर कई बातें कही थीं. सलमान ने हिंदी सिनेमा के साथ साउथ सिनेमा की ग्रोथ का भी जिक्र किया. लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है, जिससे सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई.
सलमान ने क्या ऐसा कहा, जिससे छिड़ गई बहस?
दरअसल, सलमान का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं. बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, उसपर अक्सर सियासत गरमाई रहती है. ऐसे में सलमान का बयान कई लोगों को आपत्तिजनक लगा तो, तो कई लोगों को खुश कर दिया.
सलमान ने वायरल वीडियो में कहा, 'इस समय अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाकर उसे सऊदी अरब में रिलीज करें, तो वो सुपरहिट होगी. अगर आप कोई तमिल, तेलुगू या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो वो सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करेगी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत सारे लोग यहां आए हैं. बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं... हर कोई यहां काम कर रहा है.'
बलूचिस्तान के कई लोग सलमान के इस बयान का स्वागत करते नजर आए हैं. कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'सलमान खान की जुबान फिसल गई या बिना जानकारी या जानबूझकर इशारा किया कि बलूचिस्तान आजाद है? वो भी आमिर खान और शाहरुख खान के स्टेज पर मौजूद होने के बावजूद?'
क्या है बलूचिस्तान-पाकिस्तान के बीच की लड़ाई?
बलूचिस्तान, दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा है. वहां के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं और एक अलग देश की मांग करते हैं. पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान के कई लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं. उनका मानना है कि पाकिस्तान ने उनके साथ नाइंसाफी की है. उन्हें गरीबी में जीना पड़ रहा है और सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही. लेकिन पाकिस्तान, बलूचिस्तान को खुद से अलग नहीं होने दे रहा.
बता दें कि भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान, पाकिस्तान का 44% हिस्सा है. ये हिस्सा पाकिस्तान के लिए कई कारणों से अहम है. ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर में इसकी भूमिका शामिल है. बलूचिस्तान पाकिस्तान के गैस उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और ओमान की खाड़ी के पास स्थित है, जहां से तेल पाकिस्तान में सप्लाई होती है.