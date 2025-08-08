scorecardresearch
 

जब सलमान ने ऐश्वर्या के सामने इस एक्ट्रेस को गले लगाने से किया इनकार, रुक गया था शूट

शीबा ने बताया कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि सलमान ने क्यों ऐश्वर्या के सामने उन्हें गले लगाने से इनकार किया. लेकिन उन्हें लगा कि पूरी यूनिट को इंतजार करवाना सही नहीं था. 'मैं उनसे पूछने वाली कौन होती हूं? मैं नई थी, मुझे लगा कि मुझे अपनी जगह पर ही रहना चाहिए और डायरेक्टर को ही ये सब देखने देना चाहिए.

सलमान ने ऐश्वर्या के सामने शीबा को गले लगाने से किया था इनकार (Photo: Getty Images/Instagram @sheeba.chadha)
सलमान ने ऐश्वर्या के सामने शीबा को गले लगाने से किया था इनकार (Photo: Getty Images/Instagram @sheeba.chadha)

संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम फिल्म आज भी आइकॉनिक मानी जाती है. फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान-ऐश्वर्या राय के साथ एक्ट्रेस शीबा चड्ढा भी थीं. बावजूद इसके कि फिल्म से उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिल रहा था, वो खुश-सी नहीं थीं. इसकी वजह सलमान खान का एटीट्यूड और गुस्सा था. एक्ट्रेस ने एक पुरानी घटना याद करते हुए बताया कि उन्हें फिल्म की शूटिंग करते हुए बड़ा अजीब फील हुआ था. 

सलमान के गुस्से का शिकार हुई थीं शीबा?

ये शीबा की पहली फिल्म थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि बेहतर है वो चुपचाप अपना काम ही करें. शीबा ने माना कि सलमान काफी मूडी थे, और एक बार तो उन्होंने एक सीन में उन्हें गले लगाने से भी मना कर दिया, जिसमें ऐश्वर्या राय भी थीं. उस समय सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर के चर्चे थे, हालांकि दोनों ने इसे कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया. शीबा ने बताया कि उस दिन शूटिंग रुक गई थी और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को सलमान से अलग बात करनी पड़ी थी.

गले लगाने से किया था मना, क्यों?

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में शीबा ने कहा, 'एक सीन था जिसमें ऐश्वर्या, सलमान और मैं थे, और सलमान को मुझे गले लगाना था. उन्होंने कहा, ‘मैं गले नहीं लगाऊंगा.’ ये क्लाइमेक्स का सीन था, मुझे भागना था, ऐश्वर्या मुझे गले लगाती हैं और फिर सलमान को भी गले लगाना था. सलमान ने मना कर दिया. शूटिंग थोड़ी देर रुक गई और संजय ने सलमान से जाकर बात की.'

शीबा ने बताया कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि सलमान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्हें लगा कि पूरी यूनिट को इंतजार करवाना सही नहीं था. 'मैं उनसे पूछने वाली कौन होती? मैं नई थी, मुझे लगा कि मुझे अपनी जगह पर ही रहना चाहिए और डायरेक्टर को ही ये सब देखने देना चाहिए. मेरे लिए तो डायरेक्टर दो कैरेक्टर्स को गले मिलाने के लिए कह रहा था, पर्सनली मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं था. अगर सलमान को कोई प्रॉब्लम थी तो वो और डाइरेक्टर आपस में सुलझा लें. मुझे तो लगा- कम से कम काम निपटा लो.’

सलमान की वजह से कैसे बुजुर्ग को लगी चोट?

शीबा ने बताया कि सलमान सेट छोड़कर गुस्से में चले गए थे. उन्होंने कहा, 'शायद ट्रैक या कुछ था, जिस पर सलमान फिसल गए या गिर गए, और फिर गुस्से में सेट से निकल गए. उन्होंने अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद कर दिया जिससे एक बूढ़े लाइटमैन को चोट लग गई थी शायद. उस वक्त मैंने सोचा- बाप रे, क्या सभी स्टार्स ऐसे ही होते हैं?'

बता दें, संजय लीला भंसाली इन दिनों ‘लव एंड वॉर’ फिल्म बना रहे हैं, वहीं सलमान खान गलवान फिल्म पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा वो बिग बॉस 19 शो भी होस्ट करेंगे. 

---- समाप्त ----
