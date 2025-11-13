सलमान खान ने की थी बॉबी देओल की मदद, बेटा मानते हैं धर्मेंद्र, हीमैन से अटूट है रिश्ता

बॉलीवुड की हीमैन धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है. 3 दिन बाद वो अस्पताल से घर लौट आए हैं. अब घर पर ही उनका इलाज किया जाएगा. धर्मेद्र के चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इनमें से एक सलमान खान हैं. सलमान, धर्मेंद्र संग खास रिश्ता शेयर करते हैं. धर्मेंद्र भी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानते हैं.

धर्मेंद्र के दिल में सलमान के लिए खास जगह

धर्मेंद्र और सलमान खान का रिश्ता बहुत पारिवारिक है, जो आपसी सम्मान और स्नेह से भरा हुआ है. धर्मेंद्र, सलमान को अपना तीसरा बेटा कह चुके हैं. वहीं सलमान ने कई बार कहा है कि वो धर्मेंद्र के करियर को उतनी नजदीकी से देखते हैं, जितना उनके अपने बेटे भी नहीं देखते.

सलमान और धर्मेंद्र एक-दूसरे के इसलिए भी नजदीक हैं, क्योंकि दोनों के स्वभाव में कई समानताएं हैं. उनके जीवन के अनुभव भी एक-दूसरे से मेल खाते हैं. यही वजह है कि उनके बीच का रिश्ता दिन-ब-दिन गहरा होता जा रहा है. सलमान, धर्मेंद्र को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में उनके बेटों का भी साथ दिया है.

बायोपिक में सलमान को देखना चाहते हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि अगर उनकी जिंदगी पर कभी बायोपिक बने, तो सलमान खान ही उनके किरदार को निभाने के लिए सबसे सही इंसान होंगे. उन्होंने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं. फिल्म इंडस्ट्री में सबको जोड़ने वाली एक मिठास और नेकदिली उनमें है. धर्मेंद्र प्यार से सलमान को “सुलेमान” कहकर बुलाते हैं.

बॉबी देओल को दिया था काम

धर्मेंद्र के प्रति सलमान का सम्मान जगजाहिर है. उन्होंने कहा था कि वो धर्मेंद्र को अपना आदर्श और पिता समान मानते हैं. उन्होंने धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल का भी सपोर्ट किया. सलमान ने बॉबी को 'रेस 3' में काम दिलाने में मदद की थी.

दोनों स्टार्स ने 'प्यार किया तो डरना क्या' फिल्म में एक साथ काम किया था. बाद में सलमान ने धर्मेंद्र की फिल्मों में गेस्ट के रोल में दिखे. सलमान की वजह से धर्मेंद्र बिग बॉस में बतौर गेस्ट आते थे. शो पर सलमान उन्हें जिस सम्मान और प्यार के साथ ट्रीट करते थे. वो देखकर साफ चलता है कि दोनों का अटूट रिश्ता है, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है.

जब धर्मेंद्र बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए, तब सलमान उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसने उनके मजबूत रिश्ते की छोटी सी झलक दिखाता है.

