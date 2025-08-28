काजोल-ट्विंकल के टॉक शो पर सलमान-आमिर बनेंगे पहले गेस्ट, खुलेंगे कई राज

बॉलीवुड एक्ट्रेसेज काजोल और ट्विंकल खन्ना जल्द डिजिटल वर्ल्ड में अपना पहला टॉक शो 'टू मच' लेकर आ रही हैं. जिसमें वो अपने गेस्ट के साथ मिलकर कई चटपटी बातें करती नजर आएंगी. हाल ही में शो के गेस्ट से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है. खबर है कि काजोल-ट्विंकल के शो की शुरुआत सलमान खान और आमिर खान की एंट्री से होने वाली है.

काजोल-ट्विंकल के शो में लगेगा 'अंदाज अपना अपना' का तड़का?

सलमान और आमिर की दोस्ती बॉलीवुड में पिछले कई सालों से सुर्खियां बटोरती आई है. दोनों जब एकसाथ फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में नजर आए थे, तब हर कोई उनकी जोड़ी का दीवाना बन गया था. अब दोनों दोबारा काजोल और ट्विंकल के शो 'टू मच' पर नजर आने वाले हैं जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला.

इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, 'सलमान और आमिर, काजोल-ट्विंकल के शो के पहले एपिसोड में पहुंचे थे. ये एक बेहतरीन शुरुआत थी जिसकी उम्मीद शायद शो की टीम को भी थी. लंबे वक्त से दोस्त होने के नाते, वो बिछड़े हुए दोस्तों की तरह बातें करते रहे, मजाक करते रहे और एक-दूसरे की टांग भी खींचते रहे. साथ ही एक-दूसरे के बारे में कुछ दिलचस्प राज भी खोले, जिससे पूरा एपिसोड हंसी से लोटपोट हो गया. ये बिल्कुल शो के सबसे एंटरटेनिंग एपिसोड में से एक होगा.'

सलमान-आमिर के अलावा किन सेलेब्स की होगी एंट्री?

सलमान और आमिर इससे पहले काजोल और ट्विंकल के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं. जहां सलमान काजोल के साथ 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'कुछ कुछ होता है' में नजर आए. वहीं आमिर और काजोल 'इश्क' और 'फना' जैसी फिल्में साथ में कर चुके हैं. इसके अलावा ट्विंकल खन्ना और सलमान ने 'जब प्यार किसी से होता है' में साथ काम किया. वहीं वो आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' में नजर आई थीं.

बात करें टू मच शो के गेस्ट्स की, तो सलमान-आमिर के अलावा शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर भी साथ नजर आएंगे. इनके अलावा मेकर्स ऑडियंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल 'डबल डेट' एपिसोड भी लेकर आएंगे जिसमें काजोल और ट्विंकल के पति यानी अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल होंगे. उनका शो अक्टूबर के दौरान प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकता है.

