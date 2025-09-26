'हीरोइन करे तो...', छोटी उम्र की एक्ट्रेसेज संग रोमांस पर हुआ सवाल, टाल गए आमिर-सलमान

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान हाल ही में 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दोनों एक्ट्रेसेज से कैंडिड बातचीत करते नजर आए. एक्टर्स ने एक दूसरे के बारे में कई खुलासे किए. और साथ ही एक्टर्स के अपने से छोटी उम्र की एक्ट्रेस से रोमांस पर भी अपनी राय रखी.

काजोल का सवाल टाल गए सलमान-आमिर?

शो में काजोल ने पूछा कि, 'जब हीरो अपनी उम्र से छोटी लड़की से रोमांस करता है तो उसे सिनेमा मैजिक कहते हैं. लेकिन जब बड़ी उम्र की हीरोइन किसी छोटे लड़के से रोमांस करती है तो उसे बोल्ड क्यों कहा जाता है?' जवाब में जहां आमिर ने कहा कि फिल्म में कास्टिंग कहानी के हिसाब से होनी चाहिए. वहीं सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये एक्ट्रेस पर निर्भर करता है, हमें तो किचन में धकेल दिया गया है.

आमिर खान बोले, 'मेरे लिए, फिल्म करते समय कास्टिंग कहानी की जरूरत पर आधारित होनी चाहिए. कभी-कभी कहानी में उम्र का फर्क होना जरूरी होता है. जैसे दिल चाहता है में अक्षय खन्ना और डिंपल कपाड़िया का रिश्ता. फिल्ममेकिंग असल जिंदगी नहीं होती, बस पर्दे पर सही लगना चाहिए. मौत के सीन में भी तो असल में कोई मरता नहीं.'

छोटी उम्र की करीना संग सलमान-आमिर ने पर्दे पर किया था रोमांस

ट्विंकल खन्ना ने इशारा किया कि आमिर ने अक्सर अपने से छोटी एक्ट्रेसेज के साथ काम किया है. तो आमिर ने कहा, 'लेकिन क्या करीना और मैं साथ में सही नहीं लगे? हम एक ही उम्र के जैसे नहीं दिखते थे?' इस पर सलमान मजाक करते हुए बोले,'तुम नहीं लगे, मैं लगा.'

हालांकि बातचीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका, ये उम्र के साथ हीरोइनों के करियर पर आगे बढ़ आई. जब ट्विंकल बोलीं, 'हीरोइनें जब 30-40 की हो जाती हैं तो उन्हें हीरो की मां का रोल मिलना शुरू हो जाता है. इसमें फर्क साफ है.'

तब सलमान ने जवाब दिया कि,'ये डिपेंड करता है. जैसे श्रीदेवी अगर काम करती रहतीं तो अभी भी लीड रोल कर सकती थीं. माधुरी आज भी कर सकती हैं अगर रोल फिट बैठे. लेकिन नएपन के लिए डायरेक्टर-प्रोड्यूसर नई जोड़ी चुनते हैं. हमने बहुत काम कर लिया है, इसलिए पुराना कॉम्बिनेशन पुराना लग सकता है.'

इस पर काजोल ने आइना दिखाते हुए कहा कि, “लेकिन इसका उल्टा कभी काम नहीं करता.' तो सलमान ने जवाब दिया कि, 'लेकिन ऐसे कितने स्क्रिप्ट आते हैं? अगर कहानी दमदार है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी कि बड़ी उम्र की महिला और छोटे लड़के का रिश्ता दिखाया जाए.'

रसोई में धकेल दिए गए मर्द, क्यों बोले सलमान

फिर चर्चा जेंडर डायनामिक्स (लैंगिक असमानता) पर आ गई. ट्विंकल ने कहा, 'ये साफ तौर पर मर्दों की दुनिया है. औरतों को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए?'

जवाब में सलमान ने मजाक में कहा, 'हमें तो रसोई में धकेल दिया गया. हर होटल और घर में शेफ मर्द ही होता है.' इस पर काजोल बोलीं, 'लेकिन उसे पैसे मिलते हैं.' ट्विंकल ने कहा,'और जब औरत घर पर खाना बनाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता.'

हालांकि इस मजाक-मस्ती के बाद आमिर ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा कि,'हमारे समाज में इंसानों को उनकी जेंडर और सेक्शुअल ओरिएंटेशन से परे इंसान नहीं माना जाता. यही असली समस्या है.' आमिर की बातें सुन ट्विंकल चुटकी लेते हुए कहती हैं कि, 'सलमान की फिल्मों में तो बराबरी है, क्योंकि सलमान हीरोइन से ज्यादा अपनी क्लीवेज और पैर दिखाते हैं.'

सलमान को वल्गर रोमांस दिखाए जाने से आपत्ति

तो सलमान भी चुप नहीं रहते और हंसते हुए कहते हैं, 'मैं तो हीरोइनों से कहता हूं कि खुद को बदलो और कमबैक करो. हमारी संस्कृति ऐसी है कि जब आप अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ फिल्म देखते हैं और स्क्रीन पर कुछ बोल्ड दिख जाता है तो अजीब लगता है. इसलिए फिल्मों में वही होना चाहिए जिसे देखकर लोग सहज महसूस करें. अगर मेरी उम्र में मैं फिट लग सकता हूं तो यह युवाओं को प्रेरणा देता है कि वे भी फिट रहें.'

