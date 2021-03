Saina Nehwal biopic: साइना नेहवाल बायोपिक का टीजर आउट, इस दिन रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस समय वर्क फ्रंट पर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को अपनी फिल्म द गर्ल इन अ ट्रेन के लिए ढेर सारी बधाई मिल रही है और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद भी किया जा रहा है. वहीं इसी के साथ एक्ट्रेस के फैन्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी भी है. बहुत समय से ये चर्चा थी कि परिणीति चोपड़ा देश की स्टार बेडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक मूवी में काम कर रही हैं. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थीं. अब इंतजार खत्म हो गया है. साइना नेहवाल बायोपिक का टीजर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का टीजर शेयर किया है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट के विजुअल्स नजर आ रहे हैं. 30 सकेंड के टीजर के अंत में फिल्म से परिणीति चोपड़ा की एक झलक नजर आई है जिसमें वे साइना नेहवाल के रोल में दिखाई दे रही हैं. इसी के साथ अंत में उन्होंने एक डायलॉग भी मारा है. अंत में वे कहती नजर आ रही हैं कि- 'सामने कोई भी हो, मैं तो बस मार दूंगी.' एंटरटेनमेंट समेत खेल जगत के लिए भी ये खुशखबरी है. फिल्म 26 मार्च 2021 को थिएटर में रिलीज होने जा रही है.

SAINA NEHWAL BIOPIC: IN CINEMAS 26 MARCH 2021... #ParineetiChopra in and as #Saina... Inspirational story of one of #India's greatest sportspersons: #SainaNehwal... Directed by #AmoleGupte... Produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Sujay Jairaj and Rasesh Shah. pic.twitter.com/7oStEeiyeI