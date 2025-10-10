अपने हाथ पर करीना के नाम के टैटू पर सैफ को पछतावा? एक्टर ने किया खुलासा

सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे क्लासी जोड़ियों में से एक है. सैफ और करीना के बीच जब प्यार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त एक्टर ने अपने हाथ पर करीना के नाम का टैटू करवा लिया था. अब हाल ही में काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' में टैटू को लेकर सैफ ने रिएक्शन दिया है.

सैफ अली खान ने काजोल और ट्विंकल के सामने खुलासा किया है कि उनका कभी भी यह टैटू बनवाने का इरादा नहीं था और इसके पीछे की मजेदार किस्सा भी सभी के साथ शेयर किया.

सैफ अली खान ने क्या सुनाया?

शो के दौरान एक्टर अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि एक ज्योतिषी ने सैफ अली खान की करीना कपूर खान से शादी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी. ट्विंकल खन्ना ने इस दौरान मजाक में कहा, 'जब यह सब हो रहा था, तब हम सब वहां मौजूद थे, और आपने अपने हाथ पर उनका नाम गुदवा लिया. यह थोड़ी लापरवाही थी.' इस बात पर सैफ ने इस टैटू के पीछे की कहानी बताई.

टैटू को लेकर सैफ का बयान

सैफ अली खान ने मज़ाकिया लहजे में कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें एक टैटू चाहिए और उन्होंने अपने कंधे पर एक टैटू बनवाने का फैसला किया. उन्हें इस बारे में निश्चित नहीं था कि वह क्या गुदवाना चाहते हैं और इस बारे में करीना से बात कर रहे थे. उन्होंने दावा किया, 'मुझे पता भी नहीं चला, मैंने अपने हाथ पर उनके पूरे नाम का टैटू बनवा लिया था. मैं असल में अपने कंधे पर कुछ खास चाहता था.'

करीना ने क्या कहा था?

वहीं द कपिल शर्मा शो में पहुंचीं एक्ट्रेस करीना ने एक बार बताया था कि वो सैफ ने इसलिए टैटू बनवाया क्योंकि वो मुझे अपना प्यार जताना चाहते थे. करीना ने आगे कहा कि, 'सैफ को टैटू बनाने के लिए तो मैंने खुद ही कहा था. मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अपने हाथ पर मेरा नाम लिखवाओ'.

एक्स वाइफ पर भी दिया स्टेटमेंट

इसी चैट शो में सैफ ने अमृता सिंह से अपनी पहली शादी के बारे में भी बात की. इस शादी के असफल होने के कारणों के बारे में बात करते हुए, एक्टर ने कहा कि 21 साल की उम्र बहुत कम होती है और बहुत सी चीजें बदल जाती हैं. उन्होंने अपनी एक्स पत्नी की भी तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि वह उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थीं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के साथ-साथ कई चीजों को समझने में भी उनकी मदद की.

इस दौरान सैफ ने खुलकर कहा, 'उस समय उनका योगदान और मदद बहुत ही अमूल्य थी. यह अफसोस की बात है कि चीजें नहीं हो पाईं.' उन्होंने आगे कहा कि उनकी एक्स वाइफ एक बेहतरीन मां हैं और उन्होंने खुद को भाग्यशाली भी बताया. उन्होंने यह भी कहा कि अमृता सिंह अद्भुत हैं. मुझे लगता है कि मेरी एक्स वाइफ और मेरे बीच काफी अच्छी बनती है. हम अक्सर जरूरी बातों पर बात करते हैं, और अक्सर तब जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर होता हूं, जो कि अक्सर होता है. तो हां, बातचीत हो जाती है.

