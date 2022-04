RRR Box Office Collection Day 8: नई फिल्मों की कमाई में सेंध लगा रही RRR, 800 करोड़ कमाने की ओर

एसएस राजामौली की फिल्म RRR की नॉनस्टॉप कमाई जारी है. फिल्म की कमाई का 8वां दिन है और मूवी का हिंदी वर्जन 150 करोड़ कमाने की ओर है. फिल्म का 8 दिनों में कुल कलेक्शन 146.09 करोड़ हो गया है.

RRR की जानें कितनी कमाई

RRR शनिवार को 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. RRR की दमदार कमाई का पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जॉन अब्राहम की अटैक और द कश्मीर फाइल्स से टक्कर मिल रही है. लेकिन मजाल है कि ये फिल्में RRR की कमाई में सेंध लगा सके. उल्टा RRR ने इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में गिरावट दर्ज कराई है.

RRR ने वर्ल्डवाइड कितने कमाए?

RRR मूवी लवर्स की पहली पसंद बनी हुई है. सेकंड वीकेंड में फिल्म की कमाई में ग्रोथ की उम्मीद है. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई को देख लगता है RRR की आंधी अभी थमेगी नहीं. वहीं फिल्म के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 7 दिन में मूवी ने 709.36 करोड़ कमाए हैं. वहीं दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी शुक्रवार को RRR ने 41.53 करोड़ कमाए. इसका मतलब 8 दिन में RRR ने वर्ल्डवाइड 750.89 करोड़ कमाए हैं.

#RRR remains the first choice of moviegoers, despite two new films invading the marketplace [#Attack, #Morbius]... Will cross ₹ 150 cr today... Expect big growth on [second] Sat and Sun... [Week 2] Fri 13.50 cr. Total: ₹ 146.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/XdPmjnnSLt