एक्टर रोहित सराफ हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्कलेव में अपनी आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टारकास्ट संग पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी फिल्म और कोस्टार्स के साथ खूब सारी मस्ती की. रोहित ने इसी बातचीत में जाह्नवी कपूर को लेकर भी एक कमेंट किया.

क्यों जाह्नवी कपूर को शरीफ लड़की नहीं मानते रोहित?

वरुण धवन ने बताया कि उनके साथ जाह्नवी और रोहित ने फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के दौरान कई प्रैंक्स किए हैं. वो उनके लिए नकली छ‍िपकली, कीड़े लेकर आए थे जिससे एक्टर को डराया जा सके. वरुण बताते हैं कि वो जाह्नवी और रोहित की इन आदतों से परेशान हुए थे. इसके बाद रोहित, जाह्नवी और सान्या मल्होत्रा से पूछा गया कि वो वरुण धवन की एक बुरी आदत गिनाए.

जिसपर सभी ने कहा कि वरुण हमेशा जाह्नवी की काफी टांग खिंचाई करते हैं. सान्या मल्होत्रा ने कहा कि वरुण जाह्नवी की टांग खींचने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं. लेकिन रोहित इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं दिखे. उन्होंने सान्या की बात पर कहा, 'जाह्नवी कोई दूध की धुली नहीं है. ये पूरी दुनिया की टांग खिंचाई करती हैं. मैं आपको बताऊं ये इस दुनिया की सबसे बड़ी साजिश रचने वाली लड़की है.'

Advertisement

अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सुनकर जाह्नवी ने कहा कि वो बहुत भोली दिखती हैं. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इस बात में सच्चाई नहीं ढूंढने की बात कही. मगर उनके साथ बैठे कोस्टार वरुण धवन ने जाह्नवी की टांग खींचने का ये मौका भी नहीं गंवाया.

'कांतारा चैप्टर 1' संग क्लैश पर क्या बोले वरुण?

जाह्नवी से आगे उनकी फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर भी सवाल किया गया. उनकी फिल्म ऑस्कर्स में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए चुनी गई. अपनी फिल्म की सक्सेस पर एक्ट्रेस के साथ उनके बाकी कोस्टार्स ने भी खुशी जताई. वरुण ने इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' संग क्लैश पर भी रिएक्ट किया. फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म से क्लैश होनी है.

ऐसे में एक्टर ने कहा कि 2 अक्टूबर की तारीख काफी बड़ी है. 'कांतारा चैप्टर 1' एक अच्छी फिल्म है. लेकिन वरुण के मुताबिक उनकी फिल्म भी काफी अच्छी है, जो लोगों के बीच खुशियां बांटने का काम करेगी. वरुण ने कहा है कि स्ट्रेस से निपटने के लिए, उनकी फिल्म ऑडियंस को जरूर हंसाने का काम करने वाली है.

---- समाप्त ----