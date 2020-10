मानहानि मामले में ऋचा ने पायल से क्यों नहीं लिया हर्जाना, एक्ट्रेस ने बताई वजह

एक्ट्रेस पायल घोष का ऋचा चड्ढा पर विवादित बयान देना काफी भारी पड़ गया. उस विवाद की वजह से मामला कोर्ट में भी गया और पायल को ऋचा से माफी भी मांगनी पड़ी. अब ये सब हुआ इसलिए था क्योंकि ऋचा ने पायल पर मानहानि का केस कर दिया था. उन्होंने पायल पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगा दिया था. अब जब ये मामला खत्म हो चुका है, ऐसे में ऋचा भी इस पर विस्तार से बात कर रही हैं.

ऋचा चड्ढा ने पायल से क्यों नहीं लिया हर्जाना?

ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर ऋचा चड्ढा ने पायल घोष से किसी भी तरह का हर्जाना क्यों नहीं लिया. जब उन्होंने पायल पर 1.1 करोड़ रुपये का मानहानि केस ठोका था, तो बाद में वे सिर्फ एक माफी से कैसे पिघल गईं. अब इस बारे में ऋचा चड्ढा ने जवाब दिया है. एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू के दौरान ऋचा ने बताया है- कोर्ट ने ध्यान से सबकुछ देखा है. उन्हें पता है कि क्या गलत है और क्या सही. ये सिर्फ एक माफी नहीं थी बल्कि ये कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग है जिसका महत्व बहुत ज्यादा होता है. शायद मेरे फैन्स और ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, लेकन ये लड़ाई कभी भी पैसों की नहीं थी, मेरे सम्मान की थी.

It is unfortunate that people jump to conclusion and start applauding without knowing the facts of the case. My amicable settlement was just a step over a pebble to move towards the main goal. https://t.co/GisWc5KjtA