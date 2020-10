ऋचा से माफी मांगने के बाद पायल, 'हार-जीत जैसा कुछ नहीं, मेन गोल पर फोकस'

बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबे समय से ऋचा चड्ढा और पायल घोष के बीच जारी तनातनी का अंत हो गया. कोर्ट में पायल घोष ने बिना शर्त माफी मांगते हुए इस केस को सुलझा लिया. वहीं ऋचा के वकील की तरफ से भी यही बताया गया कि अब किसी भी तरह के हर्जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबके ने पायल की माफी को उनकी हार मान लिया. उन्हें ट्रोल करने की कोशिश हुई.

ऋचा से माफी के बाद पायल का रिएक्शन

फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने पायल घोष पर तंज कसते हुए कह दिया कि अब उन्हें किसी की छवि खराब करने से पहले दस बार सोचना चाहिए. उन्होंने ऋचा चड्ढा को बधाई भी दे दी. लेकिन पायल को ये अंदाज बिल्कुल भी रास नहीं आया.

उन्होंने ट्वीट कर इसे सिर्फ एक सेटलमेंट बताया. वे कहती हैं- ये अफसोस की बात है कि कई लोग बिना किसी जानकारी के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं. मेरा ये सेटलमेंट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि अब मेन गोल पर फोकस करना है. वहीं पायल अपनी माफी को हार के रूप में भी नहीं देखती हैं. उनकी नजरों में वे हर तरह से जीती ही हैं. ट्वीट में लिखा है- हमारी कॉन्सेंट टर्म में जो भी कंडीशन्स थीं, उन्हें कोर्ट ने मान लिया है. इसलिए किसी की भी हार नहीं हुई है. ये तो हर तरह से एक जीत है.

It is unfortunate that people jump to conclusion and start applauding without knowing the facts of the case. My amicable settlement was just a step over a pebble to move towards the main goal. https://t.co/GisWc5KjtA