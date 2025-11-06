scorecardresearch
 

सगाई के बाद रश्मिका की विजय संग शादी की चर्चा, इस खास जगह पर होंगे सात फेरे

कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप सगाई कर ली थी. फैन्स के बीच जब ये खबर आई तो खलबली मच गई. दोनों आने वाले साल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

कब शादी करेंगे विजय-रश्मिका? (Photo: Instagram @rashmika_mandanna and @thedeverakonda)
फैन्स का इंतजार खत्म हो चुका है. उनका फेवरेट कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों आने वाले साल फरवरी में शादी करेंगे. सोशल मीडिया के मुताबिक, विजय और रश्मिका की शादी 26 फरवरी, 2026 में होगी. वो भी उदयपुर, राजस्थान के एक लग्जूरियस पैलेस में. हालांकि, कपल ने अबतक न्यूज को कन्फर्म नहीं किया है. न ही बताया है कि शादी का वेन्यू क्या होगा. पर इतना जरूर है कि फैन्स के बीच शादी की डेट को लेकर हलचल मच गई है. 

फरवरी में होगी शादी?
रिपोर्ट्स के हवाले से पता लगा था कि विजय और रश्मिका ने बीते महीने विजय के हैदराबाद वाले घर पर सगाई की. इस सगाई में केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. रश्मिका ने 'थामा' के प्रमोशन के दौरान हिंट दिया था कि दोनों की सगाई हो चुकी है और वो काफी खुश हैं. 

वहीं, विजय की टीम ने भी कन्फर्म किया था कि दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने का प्लान कर रहे हैं. रश्मिका ने कहा था कि हर किसी को इसके बारे में पता है. वहीं, विजय की टीम ने लिखा था कि कपल आने वाले साल में शादी करने की प्लानिंग कर रहा है. हो सकता है कि ये महीना फरवरी का रहे. 

अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रश्मिका अपने पेट डॉग के साथ नजर आई थीं. रश्मिका की उंगली में डायमंड रिंग नजर आई थी. फैन्स का कहना था कि विजय ने ही उन्हें ये अंगूठी पहनाई है. इसके अलावा जब विजय अपने परिवार के साथ एक मंदिर के दर्शन करते हुए स्पॉट हुए थे तो उनके उंगली में भी वैसी ही अंगूठी दिखाई दी थी जो रश्मिका की उंगली में दिखी थी. 

कैसे हुए दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत?
रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात फिल्म Geetha Govindam के सेट पर हुई थी जो साल 2018 की बात है. दोनों की केमिस्ट्री ऑडियन्स को काफी पसंद आई थी. इसके एक साल बाद Dear Comrade के लिए दोनों साथ आए. दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैन्स अब जल्द ही रिय लाइफ में देखने वाले हैं. 

