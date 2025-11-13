'मर्दों को होना चाहिए पीरियड्स पेन का अहसास', बोलकर फंसीं रश्मिका, दी सफाई

साउथ और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जल्द ही विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया बनने वाली हैं. दोनों फरवरी 2026 में शादी करेंगे. उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी. फैन्स दोनों की शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. इसके अलावा भी रश्मिका चर्चाओं में आई हुई हैं. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस, जगपति बाबू के टॉक शो Jayammu Nischayammu Raa में नजर आईं.
यहां रश्मिका ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं. रश्मिका ने कहा- मर्दों को भी पीरियड्स पेन का अहसास होना चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि एक महिला हर महीने कितने दर्द से गुजरती है. कई बार वो फेंट होकर गिर भी जाती है. ऐसे में पुरुषों को पता हो कि आखिर ये दर्द कैसा होता है, जिससे वो समझ सकें.
रश्मिका का वीडियो क्लिप वायरल
रश्मिका के इस वीडियो क्लिप की चर्चा हर ओर हो रही है. कुछ लोग उन्हें सपोर्ट दिखा रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि पुरुष किस तरह की इनसेंसिटिव चीजों से गुजरते हैं, इसका अंदाजा किसी महिला को नहीं हो सकता है. X पर एक यूजर ने रश्मिका की क्लिप शेयर कर लिखा- पुरुषों को पीरियड्स पेन हों, इसपर रश्मिका ने बयान दिया है. कई बार हमें भी लगता है कि हमारा भी कोई दर्द समझे. मैं यहां कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा पर कई बार ईगो पर भी लग जाती है बात.
रश्मिका ने इसपर रिप्लाई करते हुए लिखा- मेरे अंदर जो शोज और इंटरव्यूज में जाने का डर पैदा करता है वो यही सब बातें हैं जो बाद में होती हैं. मैंने कहा कुछ और था लेकिन लोगों ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया है.
रश्मिका ने कही थी ये बात
जगपति बाबू के टॉक शो में जो रश्मिका ने कहा था- मैं चाहती हूं कि पुरुषों को भी एक बार पीरियड्स हों. जिससे वो उस दर्द और ट्रॉमा को समझ सकें. कई बार हॉर्मोनल इमबैलेंस की वजह से हम अपने ही इमोशन्स को समझ नहीं पाते हैं. और आप पुरुषों पर इस बात का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी बात समझाते हैं तो वो उस फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं. तो ऐसे में अगर पुरुषों को एक बार पीरियड्स होंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हम किन इमोशन्स से उस वक्त गुजर रहे होते हैं.