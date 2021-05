रश्मि रॉकेट के एडिटर अजय शर्मा का कोरोना से निधन, 10 दिन पहले मांगी थी ऑक्सीजन

तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म रश्म‍ि रॉकेट के एड‍िटर अजय शर्मा का कोरोना का निधन हो गया है. अजय कोरोना वायरस से संक्रमित थे और इस जंग में आख‍िरकार 4 मई को उन्होंने मौत से हार मान ली. अजय शर्मा का निधन फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उनके निधन की खबर आने के बाद श्र‍िया पिलगांवकर समेत बॉलीवुड के अन्य सेलेब्स में शोक की लहर दौड़ गई है. सेलेब्स ने सोशल मीड‍िया पर ट्वीट कर अजय शर्मा को श्रद्धांजल‍ि दी है.

कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन बेड की मांगी थी मदद

अजय के निधन से 10 दिन पहले फिल्म निर्माता अशोक पंड‍ित ने ट्व‍ीट कर ऑक्सीजन बेड के लिए मदद मांगी थी. उनके ट्वीट के मुताबिक कोरोना संक्रमित अजय शर्मा का ऑक्सीजन लेवल उस वक्त 83 तक पहुंच गया था. अजय के कोरोना से मौत की पुष्टि उनके एक करीबी दोस्त ने की है.

सेलेब्स ने दी श्रद्धांजल‍ि

श्र‍िया पिलगांवकर ने ट्वीट किया- 'टूट गई हूं. हमने आज अलय शर्मा को खो दिया. वो सिर्फ एक बेहतरीन एड‍िटर ही नहीं बल्क‍ि इंसान‍ियत का हीरा भी थे. सही नहीं हुआ'. फिल्म एडिटर टी सुरेश ने लिखा- 'जिंदगी बहुत गलत करती है. तुम्हारी आत्मा को शांति मिले अजय शर्मा, एक उम्दा प्रतिभा बहुत जल्दी चला गया. उनके पर‍िवार और दोस्तों को इस मुश्क‍िल समय में मेरी संदेवनाएं'. निखिल तनेजा ने लिखा- 'जब से खबर मिली है सदमे में हूं'.

कितनी फीस चार्ज करते हैं Indian Idol के जज नेहा कक्कड़, विशाल, हिमेश रेशमिया?

Devasted is an understatement 💔

We lost Ajay Sharma today.

Not just an incredibly fine editor but an absolute gem of a human being . Nothing makes sense . — Shriya Pilgaonkar (@ShriyaP) May 5, 2021

Life is so unfair. Rest in Peace, Ajay Sharma, a great talent gone too soon. My heartfelt condolences to his family & friends during this difficult time. 🕯️🌹 https://t.co/NoSLctK7AR — T.S.Suresh (@editorsuresh) May 5, 2021

Just heard about the passing of editor Ajay Sharma. I can't say I knew him personally or ever met him, but he worked on some of my favourite movies like Jagga Jasoos, Barfi and YJHD. His work made my life better. When will the loss end? — Suchin Mehrotra (@suchin545) May 5, 2021

इन प्रोजेक्ट्स में दिया योगदान

अजय शर्मा ने रश्म‍ि रॉकेट से पहले जग्गा जासूस, कारवां, लूडो, इंदू की जवानी, हाईजैक, प्यार का पंचनामा 2, क्रूक, तुम मिले और वेब सीरीज बंद‍िश बैंड‍िट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में एड‍िट‍िंग का काम किया है. इसके अलावा अजय ने फिल्म बर्फी, ये जवानी है दिवानी, अग्न‍िपथ, काई पो चे, लाइफ इन ए मेट्रो, गोरी तेरे प्यार में, आई हेट लव स्टोरीज और द डर्टी पिक्चर में बतौर अस‍िस्टेंड एड‍िटर अपना योगदान दिया है. अजय ने शॉर्ट फ‍िल्म जॉली 1995 का भी निर्देशन किया है.

'हप्पू सिंह की उलटन पलटन' की शूटिंग बंद, ये काम करने लगीं कामना पाठक

🚨SOS🚨

Urgently need #OxygenBed in #Delhi for Film Editor Ajay Sharma.

His oxygen levels have dropped to 83.

Area: Shahdara

Contact info: +91 70426 61145 Arun

+91 99990 61526 Kritika@The_NehaJoshi @CharuPragya @TajinderBagga — Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 25, 2021

हाल ही में इस एक्टर का हुआ था कोरोना से निधन

मालूम हो कोरोना ने देश में अब तक कईयों की जान ले ली है. फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपने कई बेहतरीन कलाकारों को खो दिया है. हाल ही में एक्टर बिक्रमजीत कंवरपाल की भी कोरोना से मौत हो गई. उनके जाने पर सिनेमा जगत के बड़े-बड़े स‍ेल‍िब्रिटीज ने दुख जातया था.