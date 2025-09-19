scorecardresearch
 

करण नहीं राजामौली के साथ फिल्म करना चाहते हैं रणवीर सिंह, आर्यन खान ने बताई सच्चाई!

आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई. कई बड़े सितारों से सजी इस सीरीज में बॉलीवुड की सच्चाई को उतारा गया है. सोशल मीडिया पर इस समय फिल्ममेकर करण जौहर और एसएस राजामौली के बीच रणवीर सिंह की बात भी सुर्खियों में है.

एसएस राजामौली के साथ फिल्म बनाएंगे रणवीर? (Photo:X/@RanveerOfficial/@ssrajamouli/@karanjohar)
एसएस राजामौली के साथ फिल्म बनाएंगे रणवीर? (Photo:X/@RanveerOfficial/@ssrajamouli/@karanjohar)

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पर्दे के पीछे बैठकर एक पूरी कहानी ही बुन डाली. जिसका नाम 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रखा गया. ये सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई. देखते ही देखते इस सीरीज के कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. मजाकिया अंदाज में ही सही लेकिन बॉलीवुड के अंदर की बातें आर्यन खान ने सभी को दिखा दी. ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के धुरंधर रणवीर सिंह और फिल्ममेकर करण जौहर के बीच देखने को मिला. 

करण ने बचाया रणवीर का करियर?
बॉलीवुड में एक्टर्स का एक ना एक दिन खराब दौर आता ही है. ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह के साथ हुआ था. रणवीर की 83, जयेशभाई जोरदार और सर्कस जैसी लगातार तीन फ्लॉप फिल्में दी. उसके बाद उन्होंने फिल्म मेकर करण जौहर के साथ हाथ मिलाया और फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में काम किया, जो न सिर्फ हिट साबित हुई बल्कि इसमें रणवीर की एक्टिंग की तारीफ भी की गई. इस साल तो फिल्म को दो नेशनल अवॉर्ड भी मिले. 

करण के साथ काम नहीं करना चाहते रणवीर? 
अब आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में ये दोनों अपने ही किरदार को निभाते हुए नजर आए. जिसमें दोनों के बीच चल रही खटास को दिखाया गया या यूं कहें कि आर्यन ने मजाकिया ढंग से सच दिखा दिया. दरअसल शो के पहले एपिसोड में करण और रणवीर एक रेड कार्पेट पर मिलते हैं. जहां रणवीर टूटे पैर के साथ एंट्री करते हैं, क्योंकि वह करण की फिल्म से बाहर निकलना चाहते हैं. करण यह देखकर बेहद निराश होते हैं और रणवीर से कहते हैं, 'मेरी फिल्म (रॉकी रानी...) ने तुम्हारा करियर बचा लिया.' जवाब में, रणवीर कहते हैं, 'मेरी एक्टिंग ने तुम्हारी फिल्म बचा ली.' हालांकि क्लियर इसे नहीं कहा गया लेकिन नेटिजन्स ने इस बात को जोड़ते हुए कहा है कि वे शायद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं. 

खास बात ये है कि करण जौहर ने साउथ के स्टार डायरेक्टर एसएस राजामौली पर कोमल नाहटा का दिए एक इंटरव्यू में कहा था, 'फिल्मों में कन्विक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आब बड़े फिल्ममेकर्स की जर्नी देखेंगे तो आपको उनकी फिल्मों में कन्विक्शन दिखाई देगा.' आगे उन्होंने कहा, 'आप राजामौली की फिल्में ही देख लो, उनमें लॉजिक कहां होता है. सिर्फ कन्विक्शन होता है और इसलिए ऑडियंस उस कहानी पर विश्वास कर पाती है.' यानी करण एसएस राजामौली की फिल्मों में लॉजिक की कमी खुलकर बता रहे थे. 

राजामौली बनाएंगे रणवीर के साथ फिल्म?
वहीं शो के दूसरे हिस्से में रणवीर सिंह को 'बाहुबली' और 'RRR' जैसे फिल्में डायरेक्ट कर चुके एसएस राजामौली के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया गया. जिसमें वो डायरेक्टर से कह रहे हैं कि वह पैर टूटने का नाटक कर रहे हैं. ताकि करण की फिल्म से बाहर निकल सकें और राजामौली के साथ काम कर सकें.

वहीं दूसरी ओर इससे इतर रणवीर सिंह ने दुबई एक्सपो इवेंट (2022) में डायरेक्टर एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' की जमकर तारीफ की थी. तब रणवीर ने कहा था, 'RRR तो हॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन को तोड़ रही है. ये इंडियन सिनेमा के लिए गर्व की बात है. राजामौली सर जिस तरह अपनी कहानी बताते हैं वो काफी शानदार होती हैं. उनकी फिल्में उम्दा होती हैं.'

कुल मिलाकर देखा जाए तो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हमें बॉलीवुड के अंदर की दुनिया की कहानी मजेदार अंदाज में दिखाती है. डायरेक्शन की दुनिया में आर्यन खान एक नए स्टार 'किड' बनकर उभरे हैं. वहीं रणवीर को क्या एसएस राजमौली की किसी फिल्म में देखा जाएगा या नहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा. यानी पिक्चर अभी बाकी है.

