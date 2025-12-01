घर बैठे इस दिन देख पाएंगे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', OTT रिलीज पर आया अपडेट

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. अब मूवी के OTT प्लेटफॉर्म को लेकर भी अपडेट आने लगे हैं.

बता दें कि फिल्म थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है. खबर है कि नेटफ्लिक्स ने इस बॉलीवुड एक्शन फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. OTTPlay की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 30 जनवरी, 2026 को OTT पर रिलीज होगी. थिएटर में अपना रन पूरा करने के बाद अगले साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है.

Netflix पर स्ट्रीम होगी फिल्म?

रिपोर्टस् के मुताबिक सिनेमाघरों में सात से आठ हफ्ते बाद इसे नेटफिल्क्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है. जिसकी तारीख 30 जनवरी 2026 के आसपास मानी जा रही है. क्योंकि अगले साल यानी 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में उस वक्त इस फिल्म की स्क्रीन्स भी कम हो जाएगी. हालांकि ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

बता दें कि फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे कई सितारे शामिल हैं. आदित्य धर ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, और ज्योति देशपांडे और लोकेश धर प्रोडक्शन में उनके साथ हैं.

मेजर मोहित शर्मा पर फिल्म?

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह फिल्म आर्मी ऑफिसर और अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित है. हालांकि, आदित्य धर ने साफ किया है कि यह फिल्म शर्मा की जिंदगी पर आधारित नहीं है.

फिल्म की लंबाई पर भी काफी ध्यान दिया गया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका रनटाइम साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा होने की उम्मीद है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' की लंबाई लगभग 3 घंटे 32 मिनट बताई जा रही है. फाइनल रनटाइम अभी गुप्त रखा गया है. लेकिन इसके लगभग 3.5 घंटे लंबा होने की उम्मीद है.

