scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर बैठे इस दिन देख पाएंगे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', OTT रिलीज पर आया अपडेट

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेज फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में बस रिलीज होने वाली है. 5 दिसंबर को ये बड़े पर्दे पर फैंस इस फिल्म को देख पाएंगे. वहीं अब इस फिल्म के ओटीटी रिलीज पर भी अपडेट आया है.

Advertisement
X
कब ओटीटी पर आएगी धुरंधर? (Photo: YT/JioStudios)
कब ओटीटी पर आएगी धुरंधर? (Photo: YT/JioStudios)

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. अब मूवी के OTT प्लेटफॉर्म को लेकर भी अपडेट आने लगे हैं. 

बता दें कि फिल्म थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है. खबर है कि नेटफ्लिक्स ने इस बॉलीवुड एक्शन फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. OTTPlay की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 30 जनवरी, 2026 को OTT पर रिलीज होगी. थिएटर में अपना रन पूरा करने के बाद अगले साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है.

Netflix पर स्ट्रीम होगी फिल्म?
रिपोर्टस् के मुताबिक सिनेमाघरों में सात से आठ हफ्ते बाद इसे नेटफिल्क्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है. जिसकी तारीख 30 जनवरी 2026 के आसपास मानी जा रही है. क्योंकि अगले साल यानी 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में उस वक्त इस फिल्म की स्क्रीन्स भी कम हो जाएगी. हालांकि ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

avatar 3 advance booking date revealed, challenge for dhurandhar, tu meri main tera main tera tu meri
'Avatar 3' की बुकिंग इस दिन होगी शुरू! 'धुरंधर' देसी स्टार्स की बढ़ी मुश्किल  
dhurandhar advance booking off to solid start, ranveer singh hopes for top opening of career
'धुरंधर' की बुकिंग को मिला सॉलिड स्टार्ट... रणवीर को मिलेगी बेस्ट ओपनिंग? 
avatar 3, dhurandhar, tu meri main tera, ikkis and other december releases
एनाकोंडा, अवतार 3, धुरंधर... हिंदी से हॉलीवुड तक धमाकेदार फिल्में ला रहा दिसंबर! 
Sanjay Dutt as SP Choudhary Aslam in Dhurandhar movie
'धुरंधर' की फिर बढ़ी मुश्किलें, मेकर्स को अब इस किरदार के परिवार ने दी धमकी 
dhurandhar run time: ranveer singh film longer than animal, pushpa 2
पहले 'एनिमल', फिर 'पुष्पा 2', अब 'धुरंधर'... तगड़ी कमाई की हैट्रिक लगाएगा दिसंबर! 
Advertisement

बता दें कि फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे कई सितारे शामिल हैं. आदित्य धर ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, और ज्योति देशपांडे और लोकेश धर प्रोडक्शन में उनके साथ हैं.

मेजर मोहित शर्मा पर फिल्म?
कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह फिल्म आर्मी ऑफिसर और अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित है. हालांकि, आदित्य धर ने साफ किया है कि यह फिल्म शर्मा की जिंदगी पर आधारित नहीं है.
फिल्म की लंबाई पर भी काफी ध्यान दिया गया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका रनटाइम साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा होने की उम्मीद है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' की लंबाई लगभग 3 घंटे 32 मिनट बताई जा रही है. फाइनल रनटाइम अभी गुप्त रखा गया है. लेकिन इसके लगभग 3.5 घंटे लंबा होने की उम्मीद है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement