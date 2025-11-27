क्या धुरंधर में मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे रणवीर सिंह? डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का हाई-ऑक्टेश एक्शन ट्रेलर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था. इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म की कहानी किस आर्मी जवान से प्रेरित है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म की कहानी मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर आधारित है. अब फिल्म डायरेक्टर आदित्य धार ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

और पढ़ें

आदित्य ने तोड़ी चुप्पी

आदित्य धर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि फिल्म उनकी जिंदगी पर बेस्ड है या नहीं. उन्होंने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि- सर, हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा AC(P) SM की जिंदगी पर आधारित नहीं है. ये एक आधिकारिक स्पष्टीकरण है. अगर हम भविष्य में उन पर कोई बायोपिक बनाएंगे, तो इसे परिवार की पूरी सहमति और सलाह के साथ, और उनके बलिदान और विरासत का पूरा सम्मान करते हुए बनाएंगे.

आदित्य ये जवाब उस ट्वीट के रिप्लाई में किया जहां कहा गया कि अफवाहों को देखते हुए परिवार सच जानने के इंतजार में हैं. इन चर्चाओं ने परिवार को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि फिल्म बनने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही परमिशन ली गई. हालांकि अब आदित्य के इस क्लेरिफिकेशन ने मेजर के परिवार को राहत की सांस दे दी है.

Advertisement

कौन थे मेजर मोहित शर्मा?

मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए थे और 2009 में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था. पहले एक इंटरव्यू में, जो लेफ्टिनेंट कमांडर बिजय नायर के यूट्यूब चैनल पर हुआ था, मधुर शर्मा ने अपने भाई के अंडरकवर मिशन के बारे में बताया था.

ये वही मेजर हैं, जिन्होंने 2000 के शुरुआती वर्षों में इफ्तिखार भट्ट के नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी. उन्होंने एक अहम ऑपरेशन वाले दिन की कहानी याद करते हुए कहा था कि उन्होंने आतंकियों का विश्वास जीता और उन्हें पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी थी.

फिल्म की बात करें तो, धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी नजर आएंगे.

---- समाप्त ----