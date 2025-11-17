ट्रेलर रिलीज से पहले 'धुरंधर' का धमाका, दो पार्ट्स में आएगी रणवीर सिंह की फिल्म? ऐसी है चर्चा

डायरेक्टर आदित्य धर जल्द बड़े पर्दे पर अपनी अगली फिल्म 'धुरंधर' लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म का इंतजार फैंस पिछले दो सालों से कर रहे थे. जबसे इसकी अनाउंसमेंट हुई, तबसे हर कोई ये देखने के लिए बेताब है कि आखिर आदित्य धर 'उरी' के बाद क्या लेकर आएंगे. 'धुरंधर' की स्टारकास्ट भी दमदार है.

क्या है 'धुरंधर' का नया अपडेट?

रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जैसे शानदार एक्टर्स की टोली एक फिल्म में आने वाली है. जुलाई के महीने में जब इसका फर्स्ट लुक टीजर सामने आया था, तबसे इसे लेकर हाईप तेज हो गई थी. आदित्य धर के प्रेजेंटेशन ने लोगों का दिल जीत लिया था. कुछ दिनों पहले 'धुरंधर' का ट्रेलर भी आने वाला था. मगर लाल किला हादसे के कारण, इसे टाला गया. अब ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म को लेकर एक धुआंधार अपडेट सामने आई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य धर की 'धुरंधर' दो पार्ट्स में रिलीज की जाएगी. डायरेक्टर ने करीब सात घंटों का फुटेज शूट किया है, जो मेकर्स को बेहद पसंद आया है. जहां पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आएगा, वहीं दूसरे पार्ट को अगले साल 2026 में जून से पहले रिलीज होने की बात कही जा रही है.

सूत्रों का कहना है, 'ऐसी खबरें हैं कि धुरंधर दो पार्ट्स में आने वाली फिल्म है. इसलिए, 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म इसका पहला पार्ट होगी. ये फिल्म एक निर्णायक मोड़ पर खत्म होगी और फिर इसकी कहानी दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेगी. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म की काफी सारी फुटेज शूटिंग की है और फिल्म वाकई अच्छी बनी है. लेकिन चूंकि ये बहुत लंबी है, इसलिए उन्होंने इसे दो पार्ट्स में बांटने का सोचा है. अगर यही प्लान है, तो धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले साल के शायद फर्स्ट हाल्फ में ही आ जाएगा.'

कब आएगा 'धुरंधर' का ट्रेलर?

इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर मालूम हो ही जाएगा. रणवीर सिंह करीब दो सालों बाद बड़े पर्दे पर बतौर मेन लीड आ रहे हैं. ऐसे में फैंस उन्हें देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. बता दें कि 'धुरंधर' का ट्रेलर 18 नवंबर यानी मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. शायद उसी ट्रेलर इवेंट के दौरान ही इसके दो पार्ट्स में आने की सच्चाई भी सामने आ जाएगी.

