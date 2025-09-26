scorecardresearch
 

अमिताभ और अभिषेक बच्चन पर बोलीं रानी मुखर्जी (Photo: ITG)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लिए 23 सितंबर का दिन सबसे खास रहा था. उन्हें साल 2023 में आई फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है. इस बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के सेशन Queen of Reinvention: National Award to Motherhood, Winning it All में एक्ट्रेस ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा जानिए.

जब रानी मुखर्जी से पूछा गया कि अभिषेक बच्चन के साथ काम करना आसान है या अमिताभ बच्चन के साथ? इस पर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने तुरंत जवाब दिया, 'अमिताभ बच्चन के साथ काम करना काफी आसान है. वो अपने को-स्टार्स को काफी फ्रीडम और स्पेस देते हैं. उनसे सेट पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वहीं अभिषेक बच्चन को लेकर रानी मुखर्जी ने कहा कि वो काफी शरारती हैं. सेट पर वो एक बच्चे की तरह काफी मजाक-मस्ती करते हैं.

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अभिषेक और मैंने साथ में काफी वक्त बिताया है. अभिषेक के साथ काम करना भी आसान है. हमने बंटी-बबली के अलावा 'लागा चुनरी में दाग', 'कभी अलविदा ना कहना', 'बस इतना सा ख्वाब है'  जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. अभिषेक के साथ काम करके अच्छा लगा है. 

कुछ-कुछ होता है फिल्म को किया याद
इस सेशन के दौरान जब रानी मुखर्जी को फिल्म कुछ-कुछ होता है कि फोटो दिखाई तो एक्ट्रेस ने कहा, 'भगवान का शुक्रिया ये फिल्म बनी. करण जौहर का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे फिल्म के लिए चुना. तीन दशक से लोग इसे भूले नहीं हैं. जब शाहरुख और मुझे अवॉर्ड मिला तो लोगों ने राहुल और टीना को याद कहा. ये किरदार अभी तक हमारे दिमाग में है.

जब रानी से पूछा गया कि मल्टीस्टारर फिल्म में काम करना आसान है? इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी के वो अपने काम पर फोकस करें. वो अपने कैरेक्टर के साथ न्याय करें. इसके अलावा स्टोरी से बड़ा फिल्म में कुछ नहीं होता. हमें फिल्म पर विश्वास रखना होता है.

