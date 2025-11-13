बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत कम एक साथ स्पॉट होते हैं. दोनों दुबई में एक इवेंट अटेंड करने के लिए गए हुए हैं. इस इवेंट में आलिया और रणबीर ने कुछ पर्सनल सवालों के जवाब दिए हैं. फैन्स के बीच इनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि रणबीर कन्फर्म कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर किसी और नाम से अपना अकाउंट चला रहे हैं.

और पढ़ें

रणबीर का है इंस्टाग्राम अकाउंट

इवेंट की सबसे तगड़ी हाइलाइट रही, रणबीर कपूर का ये कुबूल करना कि वो इंस्टाग्राम पर हैं. फैन्स के बीच बज है कि रणबीर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, लेकिन एक्टर ने खुद इस बात को खारिज कर दिया है. उन्होंने खुद से बताया है कि वो इंस्टाग्राम पर हैं, लेकिन किसी और नाम से. उनका ये अकाउंट प्राइवेट है.

एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए रणबीर ने कहा- मेरा फिन्स्टा है. बहुत ही शानदार क्रिएटर्स हैं जिन्हें मैं इस अकाउंट से फॉलो कर रहा हूं. वो भी चुपचाप. पर क्योंकि मैं एक एक्टर हूं तो लोगों को लगता है कि मुझे अपना अकाउंट पब्लिक करना चाहिए. पर मैं आपको बता दूं कि इन चीजों में मैं नहीं पड़ने वाला हूं.

आलिया ने भी दिया जवाब

आलिया, जो रणबीर के पास खड़ी थीं, उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई कि रणबीर का प्राइवेट अकाउंट है. उन्होंने कहा- उस अकाउंट पर केवल दो रील्स हैं. और दोनों ही रील्स में रणबीर राहा के साथ खेल रहे हैं.

Advertisement

रणबीर ने माना कि उनके अकाउंट के जीरो फॉलोअर्स हैं और वो आलिया से भी कहते हैं कि वो उन्हें फॉलो न करें. क्योंकि अगर आलिया ने मुझे फॉलो किया तो सभी को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा अकाउंट है.

बता दें कि आलिया और रणबीर अपने नए घर में भी शिफ्ट हो चुके हैं. दिवाली से पहले दोनों ने परिवार के साथ गृहप्रवेश किया. हालांकि, फैन्स के बीच अबतक सेलिब्रेशन की तस्वीरें नहीं आई हैं. वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कपल कुछ झलक नए घर की दिखाएगा.

---- समाप्त ----