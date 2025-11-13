scorecardresearch
 

Feedback

इंस्टाग्राम पर हैं रणबीर कपूर, मगर आलिया को नहीं है फॉलो करने की परम‍िशन

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल्स में शुमार हैं. दोनों ही आजकल दुबई में हैं. एक इवेंट को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं. सोशल मीडिया पर दुबई के कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें आलिया और रणबीर कुछ पर्सनल लाइफ डिटेल्स देते दिख रहे हैं.

Advertisement
X
रणबीर कपूर का इंस्टाग्राम पर है अकाउंट (Photo: Instagram @aliaabhatt)
रणबीर कपूर का इंस्टाग्राम पर है अकाउंट (Photo: Instagram @aliaabhatt)

बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत कम एक साथ स्पॉट होते हैं. दोनों दुबई में एक इवेंट अटेंड करने के लिए गए हुए हैं. इस इवेंट में आलिया और रणबीर ने कुछ पर्सनल सवालों के जवाब दिए हैं. फैन्स के बीच इनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि रणबीर कन्फर्म कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर किसी और नाम से अपना अकाउंट चला रहे हैं. 

रणबीर का है इंस्टाग्राम अकाउंट
इवेंट की सबसे तगड़ी हाइलाइट रही, रणबीर कपूर का ये कुबूल करना कि वो इंस्टाग्राम पर हैं. फैन्स के बीच बज है कि रणबीर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, लेकिन एक्टर ने खुद इस बात को खारिज कर दिया है. उन्होंने खुद से बताया है कि वो इंस्टाग्राम पर हैं, लेकिन किसी और नाम से. उनका ये अकाउंट प्राइवेट है. 

एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए रणबीर ने कहा- मेरा फिन्स्टा है. बहुत ही शानदार क्रिएटर्स हैं जिन्हें मैं इस अकाउंट से फॉलो कर रहा हूं. वो भी चुपचाप. पर क्योंकि मैं एक एक्टर हूं तो लोगों को लगता है कि मुझे अपना अकाउंट पब्लिक करना चाहिए. पर मैं आपको बता दूं कि इन चीजों में मैं नहीं पड़ने वाला हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

Mukesh Bhatt,Alia Bhatt
'आलिया की शादी में नहीं बुलाया, राहा से नहीं मिला', चाचा मुकेश भट्ट का छलका दर्द 
Chetan Bhagat
एक्टर्स का फीका पड़ता करियर करता है उन्हें बर्बाद, चेतन भगत का दावा 
love and war clash with toxic
यश से घबराए 'लव एंड वॉर'के मेकर्स? बदल दी रिलीज डेट, टल गया बड़ा क्लैश 
Dining With The Kapoors
कपूर फैमिली पर बना शो, सामने आई रिलीज डेट, पोस्टर से गायब दिखीं आलिया भट्ट 
Sadhguru on unrealistic expectations from Ranbir in Ramayana, calls it unfair
'राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते', रणबीर के सपोर्ट में बोले सद्गुरु 

आलिया ने भी दिया जवाब
आलिया, जो रणबीर के पास खड़ी थीं, उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई कि रणबीर का प्राइवेट अकाउंट है. उन्होंने कहा- उस अकाउंट पर केवल दो रील्स हैं. और दोनों ही रील्स में रणबीर राहा के साथ खेल रहे हैं. 

Advertisement

रणबीर ने माना कि उनके अकाउंट के जीरो फॉलोअर्स हैं और वो आलिया से भी कहते हैं कि वो उन्हें फॉलो न करें. क्योंकि अगर आलिया ने मुझे फॉलो किया तो सभी को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा अकाउंट है. 

बता दें कि आलिया और रणबीर अपने नए घर में भी शिफ्ट हो चुके हैं. दिवाली से पहले दोनों ने परिवार के साथ गृहप्रवेश किया. हालांकि, फैन्स के बीच अबतक सेलिब्रेशन की तस्वीरें नहीं आई हैं. वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कपल कुछ झलक नए घर की दिखाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement