'सबकुछ आसानी से मिला...', खुद को नेपोटिज्म प्रोडक्ट मानते हैं रणबीर कपूर, बोले- सक्सेस...

बॉलीवुड के सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाले स्टार रणबीर कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी अलग-अलग तरह के रोल्स अदा किए. 'ये जवानी है दीवानी' में वेद के किरदार में इन्हें देखा गया. इसके बाद 'रॉकस्टार' में इन्होंने जॉर्डन का रोल अदा किया. फैन्स के दिलों में जगह बनाई. खुद की अपनी लेगेसी बनाई. वो भी अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर.

नेपोटिज्म प्रोडक्ट हैं रणबीर

रणबीर को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किए दो दशक हो चुके हैं. हाल ही में अपनी जर्नी को लेकर रणबीर ने बात की. रणबीर ने कहा कि उन्होंने अपनी राह खुद बनाई है. खुद के टैलेंट को प्रूव किया है. हालांकि, रणबीर मानते हैं कि वो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं. परिवार के कारण उनके लिए दरवाजे आसानी से तो खुले, लेकिन उनके पास सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं थी.

Celebrate Cinema 2025 फेस्टिवल में रणबीर ने कहा- मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूं. मुझे लाइफ में चीजें काफी आसानी से मिली हैं. पर उनको पाने के लिए मैंने काम किया है. मुझे अहसास हुआ है कि मैं एक उस परिवार से आता हूं जो सबकुछ दे सकता है. पर मैं ये भी समझता था कि अगर मैं खुद का नाम नहीं बना पाया तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा.

Advertisement

परिवार पर बोले रणबीर

आप लोग मेरे परिवार की काफी सारी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं. पर काफी सारे फेलियर्स भी परिवार ने देखे हैं. जितना आप सक्सेस से सीखते हैं, फेलियर से भी सीखते हैं. इस परिवार में पैदा होने को लेकर मैं क्या महसूस करता हूं? मेरे लिए तो यह बिल्कुल किसी आम परिवार की तरह था. मुझे इससे अलग कुछ पता ही नहीं था. हमारे घर में बहस होती थी, लेकिन घरेलू झगड़ों जैसी नहीं. वो किसी सीन पर या किसी गाने के सही बोलों पर बहस करते थे.

रणबीक कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' में नजर आने वाले हैं. इनके साथ सनी देओल, रवि दुबे भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी रणबीर दिखेंगे. आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी इनके साथ हैं.

---- समाप्त ----