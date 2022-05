दुबई में Ranbir Kapoor-Kartik Aaryan ने खेला फुटबॉल मैच, गेम से वीडियो हुईं वायरल

बॉलीवुड के सेलेब्स में एक्टिंग के साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी टैलेंट है. ये बात आप रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को देखकर समझ सकते हैं. कुछ दिन पहले तीनों स्टार्स दुबई में सेलिब्रिटी फुटबॉल कप 2022 का मैच खेलने के लिए रवाना हुए थे. उनके साथ टीवी एक्टर करणवीर मेहरा, करण वाही, डीनो मोरेया, अपारशक्ति खुराना, अभिमन्यु दसानी और डायरेक्टर शूजित सिरकार भी थे.

रणबीर-कार्तिक ने खेला फुटबॉल

अब सभी स्टार्स की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सेलेब्स को फुटबॉल के मैदान में खेलते देखा जा सकता है. साथ ही रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन को साथ में मस्ती करते हुए देखा जा सकता है. स्टार्स ने प्रेस कॉन्फरेंस में भी हिस्सा लिया था. इसके अलावा गेम के बाद फैंस से मुलाकात भी की. अब ढेरों फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

फोटोज में अभिषेक, कार्तिक और रणबीर को साथ में पोज करते देखा जा सकता है. एक ग्रुप फोटो भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें टीवी एक्टर शब्बीर अहलूवालिया, समीर कोचर, डायरेक्टर शशांक खेतान बाकी सभी के साथ नजर आ रहे हैं. रणबीर और बाकी सभी सेलेब्स ने बिजनेसमैन बंटी वालिया की टीम ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब की तरह से इस मैच को खेला था.

look at this run from RK8 absolutely amazing ball control and dribbling man 🔥⚽️#RanbirKapoor pic.twitter.com/kvON7cuG2O — Ayaan⁷'²² (@seeuatthemovie) May 7, 2022

Actor #KaranVeerMehra shares a picture with #RanbirKapoor ahead of the ASFC match in Dubai today. 💓 pic.twitter.com/OnSuIx26im — Filmfare (@filmfare) May 8, 2022

इस चैरिटेबल मैच में रणबीर कपूर की टीम का मुकाबला एमिरेट्स यूनाइटेड में बनाई एक टीम से था. इसमें नसीर अल नेयादी, बखित साद, पूर्व यूएई फुटबॉलर मोहम्मद कासिम और अब्दुलअजीज बिंबाज शामिल थे. मैच को देखने के लिए स्पोर्ट्स के साथ-साथ सिनेमा के दीवाने भी पहुंचे थे. ये मैच दुबई के मंजार स्थित शबाब अल अहलि स्टेडियम में हुआ था.