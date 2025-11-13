scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट-धर्मेंद्र की तबीयत से दुखी रामायण शो फेम सुनील लहरी, बोले- उम्मीद कायम

सुनील लहरी का मन दिल्ली बम ब्लास्ट से दुखी है, लेकिन इस बीच आई धर्मेंद्र के ठीक होकर घर जाने की खबर ने उन्हें खुश कर दिया. वो बोले कि बॉलीवुड के ही-मैन जैसे अंधेरे में उम्मीद की रोशनी की तरह हैं. वो हमेशा स्वस्थ रहें.

सुनील ने धर्मेंद्र को बताया उम्मीद की रोशनी (Photo: Aaj Tak Archive/Screengrab)
नवंबर के महीने में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं. इस बात ने रामायण फेम लक्षमण यानी सुनील लहरी को भी परेशान कर दिया है. सुनील ने एक वीडियो शेयर कर अपनी फीलिंग्स बयां की, उन्होंने दिल्ली में हुए ब्लास्ट की तो बात की ही, साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र देओल का जिक्र करते हुए कहा कि वो नाउम्मीदी से भरी दुनिया में रोशनी की एक किरण के समान हैं. 

बुरी खबरों दुखा सुनील का दिल

सुनील अक्सर ही बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल के जरिए बताया कि उनका दिल कितना दुखी था. सुनील ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'पिछले कुछ समय से बुरी खबरें ही मिल रही है, इस अंधेरे.. बुरे समय में एक छोटी-सी उम्मीद की रोशनी दिखी है. कहते हैं ना- भगवान के घर देर है अंधेर नहीं.'

वहीं वीडियो में वो अपने इमोशन्स शेयर करते हुए कहते हैं- पिछले कुछ दिनों से बहुत खबरें सुनने में आ रही हैं. जैसे दिल्ली बम ब्लास्ट- क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है. क्या कर रहे हैं लोग, क्या मिलता है इससे? ये रिएलाइज क्यों नहीं करते कि कितने मासूम लोगों की जान गई हैं. बहुत दुख की बात है. 

धर्मेंद्र ने जगाई उम्मीद, कैसे?

फिर आगे धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए एक्टर ने कहा- हालांकि, इन सब बुरी खबरों और अंधेरे के बीच में एक छोटी-सी उम्मीद की रोशनी नजर आई. हमारे प्यारे ही-मैन धरम जी के रूप में, जो अस्पताल में बहुत क्रिटिकल थे, पर एक जंग लड़कर सही सलामत वापस आ गए. ये उन तमाम करोड़ों दुआओं और प्रार्थनाओं का फल है, जिसने भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. हमें हमेशा अच्छे काम के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं दिल से करनी चाहिए. खुश रहिए, सुखी और स्वस्थ रहिए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri)

सुनील की बातों पर फैंस भी सहमति जता रहे हैं. यूजर्स का कहना है- आपने बहुत अच्छी बात कही है. धर्मेंद्र जी की शख्सियत ही ऐसी है, किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. हमें पूरी उम्मीद है सब ठीक होगा. 

मालूम हो कि, धर्मेंद्र को 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया था. उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है. वो फिलहाल घर पर ही रहेंगे. 

