रणबीर कपूर की 'रामायणम्' में सुग्रीव का किरदार निभाएगा ये एक्टर, अमिताभ देंगे जटायु को आवाज

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायणम्' को लेकर नई अपडेट लगातार आ रही हैं. डायरेक्टर नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग रणबीर ने खत्म कर ली है. इस बीच कहानी से जुड़े अलग-अलग किरदारों की कास्टिंग तेजी से हो रही है. खबर है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म में 'जटायु' को अपनी आवाज देंगे. साथ ही बिग बी फिल्म के नैरेटर भी होंगे.

फिल्म में सुग्रीव बनेगा ये एक्टर?

इसके अलावा बताया जा रहा है कि मेकर्स को फिल्म में सुग्रीव का किरदार निभाने के लिए भी बढ़िया एक्टर मिल गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'रेड 2' में नजर आए एक्टर अमित सियाल को 'रामायणम्' में सुग्रीव का रोल सौंपा गया है. ओटीटी पर 'मिर्जापुर' और 'महारानी' जैसी सीरीज में अपने जबरदस्त काम के लिए जाने जाने वाले अमित सियाल ने बॉलीवुड फिल्म 'कला', 'केसरी चैप्टर 2' और 'तिकड़म' में भी काम किया है. 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही 'रामायणम्' उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है.

अमिताभ होंगे सूत्रधार

अमिताभ बच्चन की बात करें तो बताया जा रहा है कि मेकर्स उन्हें पिक्चर का सूत्रधार बनाने की तैयारी कर रहे हैं. उनकी आवाज का कोई मुकाबला नहीं है. ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का आगाज उनकी आवाज के साथ हो. ये बात अभी डिस्कशन का हिस्सा है. माना जा रहा है कि बिग बी का इस फिल्म का स्पिरिचुअल नैरेटर होना दर्शकों पर गहरा असर डालेगा.

बता दें कि फेमस प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, फिल्म 'रामायणम्' को बना रहे हैं. नमित की प्राइम फोकस और DNEG नाम की विजुअल इफेक्ट्स कंपनी के मालिक हैं. उन्होंने बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स जैसे 'ड्यून' और 'इंसेप्शन' के लिए काम किया है और ऑस्कर अवॉर्ड भी जीते हैं. फिल्म 'रामायणम्' में भगवान श्रीराम का रोल रणबीर कपूर निभाएंगे. उनके साथ मां सीता के रोल में साई पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, हनुमान के रोल में सनी देओल और रावण के रोल में रॉकिंग स्टार यश नजर आने वाले हैं. ये फिल्म दो पार्ट में बन रही है. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरे पार्ट दिवाली 2027 के दिन रिलीज होगा.

