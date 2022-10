Ram Setu Twitter Review: बेस्ट दिवाली गिफ्ट है अक्षय कुमार की 'राम सेतु', लोगों ने बताया- Blockbuster

Ram Setu Twitter Review: अक्षय कुमार ने फैंस को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है. अक्षय की मचअवेटेड फिल्म राम सेतु आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक अक्षय की राम सेतु की जमकर तारीफें कर रहे हैं. फिल्म को अभी तक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ही मिल रहा है. फैंस ने राम सेतु को परफेक्ट दिवाली गिफ्ट बता दिया है.

लोगों को पसंद आ रही अक्षय की फिल्म

अक्षय कुमार की एक्टिंग और लुक की भी फैंस तारीफें कर रहे हैं. फिल्म का VFX, स्टोरीलाइन, क्लाइमैक्स...सभी चीजों ने दर्शकों को इंप्रेस किया है. अभिषेक शर्मा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और दिवाली के मौके पर उन्होंने अपनी इस फिल्म को रिलीज करके डबल धमाका कर दिया है. राम सेतु की रिलीज के साथ लोगों की दिवाली में खुशियों के रंग भर गए हैं.

राम सेतु में अक्षय कुमार एक पुरातत्व विशेषज्ञ बने हैं. फिल्म को मिल रहे रिएक्शन देखकर लग रहा है कि एक्शन किंग अक्षय ने जबरदस्त वापसी की है. राम सेतु में अक्षय के अलावा जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में हैं.

अक्षय के दीवाने हुए लोग

एक यूजर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं. यूजर ने फिल्म की काफी तारीफ की है और अक्षय को फुल ऑफ एनर्जी बताया है.

Watched #RamSetu FDFS in Melbourne #RamSetuReview: ⭐⭐⭐⭐ 4/5

Movie is adventure puzzle hunt to prove existence of Ram and Ram Setu.

What comes across will emotionally shock us. #AkshayKumar is in Indiana Jones avatar full of energy.#Satyaraj is superb.

Superhit Loading. pic.twitter.com/DAM34mhKMu — Nitesh Naveen (@NiteshNaveenAus) October 25, 2022

एक दूसरे यूजर ने राम सेतु को बेस्ट दिवाली गिफ्ट बता दिया है. यूजर ने लिखा- एक शब्द में कहें तो राम सेतु एक एडवेंचरस रिलीजस राइड है. लंबे समय बाद मूवी लवर्स को बेस्ट दिवाली गिफ्ट मिला है. वीएफएक्स शानदार हैं. डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग है.

One word Review #RamSetu AN ADVENTUROUS RELIGIOUS RIDE ⭐⭐⭐⭐ Best DIWALI Gift for Movie Lover after Long Time Superb Visual Effect and VFX#AkshayKumar still the Show

Direction was Mind-Blowing,

Supporting Actor Guy was Hilarious

Hold your Breath you will not Disappoint 4 Sure pic.twitter.com/SNOdPPT7eV — AyaanVlog (@AyaanVlogg) October 24, 2022

What a entry of #AkshayKumar in #RamSetu 💥💥💥💥 🚁



Masterpiece Loading... 🔥🔥🔥



Can't believe it performance, this is mind blowing & unbelievable performance 😲😲😲 — 🧘🏻‍♂️𝗔𝗞𝗞𝗬 𝙆𝙖𝙧𝙖𝙉 𝙆𝙪𝙣𝙩𝙖𝙇🏃🏻‍♂️ (@Akky_Kuntal) October 25, 2022

Just Watched #RamSetu

Oh my God! What an EPIC movie.#RamSetuReview: ⭐⭐⭐⭐ 4.5/5 Movie is adventure puzzle hunt to prove existence of Ram and Ram Setu. What comes across will emotionally shock you. #AkshayKumar best movie till date. B-L-O-C-K-B-U-S-T-E-R pic.twitter.com/MP8UgjxUIE — Tyler 🔱 (@Sarcastic_Dj) October 25, 2022

#RamSetu Review: Terrific Movie.

Engaging & Gripping pacey thriller laced with the flavor of faith & science.. Got every content to be a good family entertainer & emotions, adventure & history theme which connects well. #AkshayKumar Fantastic Performance.



Rating: ⭐⭐⭐⭐1/2 pic.twitter.com/xSyUpsWTZz — Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) October 25, 2022

#RamSetu Movie Review : #AkshayKumar's movie is all about Adventure, Emotions, conflict, action, VFX, #RamSetu is an best movie of Akshay kumar in recent days... Hats off to climax... Top notch direction..



Rating : 4/5#RamSetureview pic.twitter.com/OMmFbk0GJX — Nikita Review (@NikitaReview) October 25, 2022

राम सेतु का बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड से क्लैश हो रहा है. दोनों स्टार्स की फिल्में कई बार बॉक्स ऑफिस पर टकरा चुकी हैं. अब देखते हैं कि इस बार दर्शकों को किसकी फिल्म कितनी पसंद आती है. आप कौन सी फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं.