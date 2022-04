'हिंदी फिल्में तेलुगू में डब कर साउथ से ज्यादा कलेक्शन करके दिखाएं' Ram Gopal Varma का बॉलीवुड स्टार्स को चैलेंज

साउथ एक्टर किच्चा सुदीप का हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज न मानने को लेकर एक बयान सुर्खियों में आया था, जिसपर अजय देवगन ने चुटकी लेते हुए उनकी क्लास लगाई थी. दोनों का यह विवाद चर्चा में रहा था. 'रनवे 34' फेम अजय देवगन का कहना था कि हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा है और रहेगी. हालांकि, बाद में किच्चा सुदीप ने फैक्ट्स का हवाला देते हुए अजय देवगन को जवाब दिया था, लेकिन यह हिंदी भाषा को लेकर विवाद सेलिब्रिटीज के बीच बढ़ता नजर आया. हर किसी ने इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखी. फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर अजय देवगन, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को चैलेंज दे डाला है.

राम गोपाल वर्मा के ट्वीट्स वायरल

राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर लिखा, "बतौर चैलेंज मैं अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और जॉन अब्राहम को कहना चाहता हूं कि वह अपनी हिंदी फिल्में तेलुगू और कन्नड़ भाषा में डब करके बताएं. प्रभास, राम चरण, अल्लू अर्जुन और यश की फिल्मों से ज्यादा वह अपनी फिल्मों का कलेक्शन साउथ साइड से करके बताएं."

As a challenge #RanvirSingh #RanbirKapoor @akshaykumar @ajaydevgan @TheJohnAbraham etc should dub their Hindi films into Telugu, Kannada etc and BLAST #Prabhas @TheNameIsYash @alwaysramcharan @tarak9999 @alluarjun etc by making their Hindi films collect more there 💪