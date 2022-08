राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर कॉमेडियन, CM योगी ने परिवार को दिया मदद का भरोसा

कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर उनके तमाम फैंस चिंतित हैं. बीते दिन कॉमेडियन को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया. राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बताई जा रही है. अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिवार से बात की है.

CM योगी ने मदद का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की. उन्होंने कॉमेडियन की सेहत का हालचाल लिया. सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने राजू श्रीवास्तव की फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है. सीएम योगी ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को राजू श्रीवास्तव के परिवार को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं.

कैसी है राजू श्रीवास्तव की तबीयत?

राजू श्रीवास्तव डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं. जानकारी के मुताबिक उन्हें AIIMS में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. हालत गंभीर होने पर पहले उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था. बाद में सीसीयू (Cardiac Care Unit) में शिफ्ट किया गया.

अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी हुई है, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100 फीसदी ब्लॉक मिला है. डॉक्टरों का कहना है कि राजू की हालत फिलहाल नाजुक है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.



कब और कैसे बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत?

राजू श्रीवास्तव होटल की जिम में वर्कआउट कर रहे थे. ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उन्हें चेस्ट में दर्द हुआ और वे नीचे गिर गए. इसके बाद राजू श्रीवास्तव को उनके जिम ट्रेनर फौरन अस्पताल लेकर गए. राजू के फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं. हर कोई राजू को फिर से हंसते मुस्कुराते देखना चाहता है.

Get Well Soon Raju Srivastav!