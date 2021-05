कोरोना होने के बाद फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद एडमिट, स्टार्स ने मांगी रिकवरी की दुआ

मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद को हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. अब खबर है राजीव की हालत बिगड़ गई है. राजीव मसंद की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

राजीव मसंद के एक दोस्त ने फिल्म इनफार्मेशन से बात में कहा, ''उनकी हालत गंभीर है और डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है. सभी को उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है.'' हालांकि अभी राजीव मसंद के परिवार ने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की है.

इस खबर के आने के बाद से राजीव मसंद के बारे में हर तरफ बातें हो रही हैं. सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से फैल गई है और लोग राजीव मसंद के स्वास्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. राजीव मसंद ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं.

ट्विटर पर बॉलीवुड सेलेब्स ने मांगी दुआ

एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने ट्वीट किया, 'प्यारे राजीव मसंद, आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रही हूं. जल्दी से ठीक हो जाइए. इस मैसेज को पढ़िए और जानिए कि आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं.' वहीं एक्ट्रेस निमरत कौर ने भी फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद की हेल्थ के लिए प्रार्थना की है और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'राजीव जी के जल्दी ठीक होने के लिए मैं दिल से प्रार्थना कर रही हूं.'

Dearest @RajeevMasand

Praying hard. Get better soon and see this message and know that you are so loved ❤️🤗