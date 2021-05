कंगना रनौत ने रिजेक्ट की थी 'डर्टी पिक्चर', बोलीं- विद्या जैसा काम मैं नहीं कर पाती

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए उन्हें ऑफर दिया गया था. कंगना ने बताया है कि ब्लॉकबस्टर रही फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन पहली चॉइस नहीं थीं. कंगना ने कहा कि विद्या बालन से पहले उन्हें फिल्म का ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था. हालांकि एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि विद्या ने इस फिल्म में कमाल का काम किया, और शायद वह भी इस किरदार को इतनी अच्छी तरह नहीं कर पातीं.

कंगना ने की विद्या बालन की तारीफ

एक लीडिंग पोर्टल संग इंटरव्यू में कंगना रनौत से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी फिल्म को ना करने का मलाल है. इसपर उन्होंने कहा, 'नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि डर्टी पिक्चर कमाल की साबित हुई थी. मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस किरदार को विद्या बालन से बेहतर किया होता क्योंकि उन्होंने बढ़िया काम किया है. लेकिन हां, कई बार मुझे लगता है कि शायद मैंने उस फिल्म में पोटेंशियल नहीं देखा था.'

कंगना रनौत के मुताबिक, वह पैरलल और ऑफ बीट सिनेमा के जरिए ही मेनस्ट्रीम स्टार बन गई हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने कभी भी राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और यहां तक कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में नहीं की हैं. ना YRF की और ना ही किसी खान की भी नहीं. मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है लेकिन इसके बावजूद मैं टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेज में से एक हूं, जिसने अपने दम पर अपना नाम कमाया है. यह अपने आप में एक केस स्टडी है. भले ही मैं द डर्टी पिक्चर के साथ मौका देखने में फेल हुई हूं, लेकिन मुझे इसका मलाल नहीं है.'

शाहरुख खान से की थी खुद की तुलना

मालूम हो कि फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम के लिए विद्या बालन को नेशनल अवॉर्ड दिया गया था. कंगना रनौत की बात करें तो उन्होंने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल पूरे किए हैं. उनकी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर ने रिलीज के 15 साल पूरे किए थे, जिसकी खुशी में कंगना ने कई ट्वीट कर खुद की तुलना शाहरुख खान से की थी. कंगना ने कहा था कि शाहरुख खान और उनकी कहानी, सफलता की अभी तक की सबसे अच्छी कहानी हैं.

15 years ago Gangster released today, Shahrukh Khan ji and mine are the biggest success stories ever but SRK was from Delhi, convent educated and his parents were involved in films, I did not know a single word of English, no education, came from a remote village of HP and 1/2 pic.twitter.com/CEw72pvtds