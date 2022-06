Shilpa Shetty के बर्थडे पर Raj Kundra ने शेयर की अनसीन फोटो, बोले- किलर लगदी, बहन शमिता शेट्टी ने लुटाया प्यार

बॉलीवुड डीवा और फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. 47 साल में भी शिल्पा अपनी फिटनेस से बॉलीवुड की यंग डीवाज को टक्कर देती हैं. फैंस सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. शिल्पा के पति राज कुंद्रा और बहन शमिता शेट्टी ने एक्ट्रेस को प्यारा सा नोट लिखकर बर्थडे विश किया है.

पत्नी के नाम राज कुंद्रा का पोस्ट

राज कुंद्रा ने पत्नी शिल्पा शेट्टी संग अपनी थोब्रैक फोटो शेयर कर प्यारा सा पोस्ट लिखा है. राज ने लिखा- हैप्पी हैप्पी बर्थडे माई सोलमेट. ढेर सारा प्यार. मेरी तुम्हारे लिए यही दुआ है कि तुम जो हो वो हमेशा बनी रहो. अपनी उदारता से दुनिया को सरप्राइज करती रहो. ये फोटो मुझे बहुत पसंद है. तुम्हारे गाने को दर्शाता है... किलर किलर किलर लगदी.

Happy Happy Birthday my soulmate 🥰 Love you eternally. My wish for you is that you continue. Continue to be who you are, to astonish a mean world with your acts of kindness. Love this picture…True to your song…killer killer killer lagdi 🧿😇 pic.twitter.com/m1wDK6tNPs

राज कुंद्रा अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को बेहद एडमायर करते हैं. जिस तरह से हर मुश्किल वक्त में शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा का साथ दिया है वो उन्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाता है. जब राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंसे तब शिल्पा पिलर की तरह अपने पति के साथ खड़ी रहीं. शिल्पा ने राज कुंद्रा की मुश्किलों को दूर करने और परिवार की खुशियों के लिए कई मंदिरों में हाथ जोड़े थे. शिल्पा टफ टाइम में भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए अपने परिवार को मजबूत करने का काम करती रहीं.

शमिता शेट्टी ने क्या लिखा?

शमिता ने बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक क्यूट वीडियो शेयर किया है. इस क्लब वीडियो में दोनों बहनों का प्यार और बॉन्ड देखने को मिलता है. शमिता ने पोस्ट में लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरी मुनकी. बचपन में बड़े प्लान में रैप गिफ्ट को हम समझ नहीं पाते थे. समय ने हमें प्यार की ताकत के बारे में पढ़ाया. इस प्यार के साथ हमने दोस्ती चुनी. हमने साथ में अच्छा और बुरा समय शेयर करना सीखा. ढेर सारा प्यार शिल्पा शेट्टी. दूसरे ट्वीट में शमिता ने लिखा- कुछ भी हो हमारे बीच प्यार हमेशा रहा है. मेरी मेंटर, बहन और दोस्त होने के लिए शुक्रिया. तुम जो भी मांगो तुम्हें सब मिले. बड़ा सा हग.

Happy birthday my Munki 🤗🧿In childhood we did not understand the gift wrapped up in a greater plan.Time has taught us about the bond of love and through that love we have chosen friendship.

We have learned together sharing the good times and the bad. Love you @TheShilpaShetty pic.twitter.com/ptJP0j6JqQ