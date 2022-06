Kartik Aaryan की भूल भुलैया 2 के आगे सम्राट पृथ्वीराज हुई फेल, 150 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रखी है. फिल्म ने हम सबकी उम्मीद से दोगुना अच्छा परफॉर्म किया है. भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर कमाई का ऐसा सिलसिला शुरू किया है, जो अब तक जारी है. यही कारण है कि फिल्म हर दिन कमाई के नये रिकॉर्ड बनाती दिख रही है.

भूल भुलैया 2 की रिकॉर्डतोड़ कमाई

ऐसा बहुत कम होता है जब कोई फिल्म लगातार तीन हफ्तों तक अच्छी कमाई जारी रखती है. भूल भुलैया 2 उन चंद सुपरहिट फिल्मों में से एक है. कम स्क्रीन और शोज मिलने के बावजूद फिल्म ने तीसरे हफ्ते भी अच्छी कमाई कर डाली है. शुक्रवार को कार्तिक की मूवी ने 2.81 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद शनिवार को 4.55 करोड़ रुपये कमाये. वहीं सोमवार-मंगलवार को फिल्म ने 2.25 करोड़ और 2.16 करोड़ रुपये कमा डाले.

#BhoolBhulaiyaa2 is a ONE-HORSE RACE at the ticket window... Week 3 and it's still super-strong, despite reduced screens and shows... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr, Sun 5.71 cr, Mon 2.25 cr, Tue 2.16 cr. Total: ₹ 159.23 cr. #India biz. pic.twitter.com/OKSW7R3fs0