राज कुंद्रा ने किया 60 करोड़ का फ्रॉड? बोले- कुछ गलत नहीं किया...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. उनपर एक बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है. कपल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है. अब इस पूरे मामले पर पहली बार शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने अपनी बात रखी है.

धोखाधड़ी के केस में फंसा कपल, क्या बोले राज कुंद्रा?

राज कुंद्रा इन दिनों नई पंजाबी फिल्म 'मेहर' को प्रमोट करने में लगे हैं. इस फिल्म के जरिए वो एक्टिंग की दुनिया में भी अपना पहला कदम रख चुके हैं. राज अपनी फिल्म को दिल्ली में भी प्रमोट करने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने आजतक संग खास बातचीत भी की. जब राज से उनके खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के केस पर सवाल किया गया, तब उन्होंने साफ शब्दों में अपने साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर जवाब दिया.

राज से पूछा गया कि उनकी जिंदगी में कॉन्ट्रोवर्सीज संग नाता पुराना हो गया है. अब उनका अपने और पत्नी शिल्पा शेट्टी पर हुए धोखाधड़ी मामले पर क्या ख्याल हैं? तो इसपर राज का कहना था, 'चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं क्योंकि यही जिंदगी है. हमने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है. सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी. जिंदगी में हमने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी करेंगे.'

Advertisement

क्या है पूरा मामला?

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने केस दर्ज किया था जिसमें उन्होंने कपल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कर्ज और निवेश के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपये ठगे. बिजनेसमैन ने राज और शिल्पा पर कई आरोप लगाए. उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने भी अपनी ओर से एक्शन लेना शुरू किया. उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है जिसके कारण वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.

बात करें राज कुंद्रा की कॉन्ट्रोवर्सीज की, तो कुछ सालों पहले वो पोर्नोग्राफी मामले में भी फंस चुके हैं. जिसके कारण राज काफी समय तक मीडिया से भी दूर रहे. अब धोखाधड़ी केस के बीच वो बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आए हैं. उनकी फिल्म 'मेहर' 5 सितंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई है.

---- समाप्त ----

इनपुट- प्रांजलि सेठी