परिणीति चोपड़ा की शादी में फ्लॉप हो गई थी जूता छुपाई की रस्म, राघव ने दिए बस 11 रुपये

कॉमेडिन कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में हर हफ्ते कई फेमस सेलेब्स इन्जॉय करने के लिए आते हैं. बीते हफ्ते बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशयन राघव चड्ढा आए थे. इस दौरान दोनों ने अपनी शादी की रस्मों पर कई बातें की. इस दौरान कपिल शर्मा ने जब कपल से पूछा कि राघव ने अपनी शादी जूता-छुपाई की रस्म में कितने रुपये दिए, तब परिणीति ने इस बात का खुलासा किया.

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी 24 सितंबर 2024 को उदयपुर के होटल लीला पैलेस में पंजाबी रीति-रिवाजों से हुई थी. कपल ने अपनी शादी की रस्मों से लेकर आउटफिट तक को का प्राइवेट रखा था. हालांकि अब धीरे-धीरे कपल की शादी की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही हैं.

राघव ने दिए बस 11 रुपये?

गौरतलब है कि राघव चड्ढा पॉलिटियन हैं और परिणीति बॉलीवुड एक्ट्रेस. दोनों की शादी लग्जरी होटल में हुई थी. तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इस ग्रैंड शादी में काफी महंगे गिफ्ट दिए गए होंग. हालांकि अब परिणीति ने इस चीज का खुलासा कर दिया है. कपिल शर्मा के शो पर परिणीति ने कहा, 'हमने एक रूल बना दिया था कि कोई मिलनी, जूता-चुराई कुछ नहीं होगा, सिर्फ 11 रुपये का शगुन होगा. हमने महंगे तोहफे लेने से मना कर दिया था.'

जूते छुपाई का खेल हुई फ्लॉप

वहीं इसी के साथ परिणीति और राघव ने जूता छुपाई को लेकर भी मजेदार खुलासा किया. परिणीति ने कहा, 'मेरी एक दोस्त इतनी पागल थी कि उसने जूता छुपा कर लड़के वालों को ही दे दिया था. ये पूरा फ्लॉप हो गया. वहीं राघव ने कहा कि जब हमारी शादी के फेरे खत्म हुए तो बारिश हो रही थी. उस जब हम मंडप से उठकर आगे चले तो लड़की वालों ने देखा कि ये बेचारा बारिश में चलेगा, फिसल जाएगा तो फिर उन्होंने जूते मुझे दे दिए.



