धुरंधर में अजित डोभाल का किरदार निभा रहे आर माधवन? लुक तैयार करने में लगे घंटों, बोले- ये आदमी...

आदित्य धर की आने वाली फिल्म धुरंधर का मच-अवेटेड ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर. माधवन भी हैं, जो कथित तौर पर एनएसए चीफ अजित डोभाल का किरदार निभाते नजर आएंगे. यूजर्स उनके बदले हुलिए को देख चकरा गए हैं. माधवन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर इस किरदार के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने इस पीरियड ड्रामा में अपने किरदार में कैसे ढलने की तैयारी की.

लुक टेस्ट में लगे घंटों

लॉन्च पर बोलते हुए माधवन ने बताया कि आदित्य ने उन्हें उस समय कहानी सुनाई जब वह एक और प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त थे. वो बोले,“मुझे याद है, एक दिन आदित्य मेरे पास आए जब मैं किसी और की शूट में था, और उन्होंने धुरंधर की कहानी सुनाई. कहानी सुनते-सुनते मेरे मन में आया,‘ये आदमी अभी तक कहां था यार.’ मुझे कई ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला है, लेकिन यह फिल्म बिल्कुल अलग होने वाली है.”

माधवन ने बताया कि फिल्म के लुक टेस्ट में कितना समय लगा. वो बोले, “जब मैं धुरंधर का लुक टेस्ट कर रहा था, तो लगभग चार घंटे लगे. लगता था कि कोई न कोई चीज अब भी कमी रह गई है. तभी आदित्य आए और बोले, ‘तुम्हें अपने होंठ थोड़े पतले करने चाहिए.’ बस, यह छोटा सा बदलाव करने के बाद पूरा लुक बिल्कुल परफेक्ट लगने लगा.”

माधवन ने आगे कहा,“धुरंधर में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है. इस फिल्म में इतने प्रतिभाशाली कलाकार हैं.” माधवन फिल्म में बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. वो बाल्ड लुक में दिखाई देंगे, वहीं उनके चेहरे पर भी मेकअप से कई बदलाव किए गए हैं. माधवन ने बोलने की भी अलग शैली अपनाई है.

सच्ची घटनाओं पर बेस्ड होगी फिल्म!

ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव भरे माहौल को दिखाती है. रणवीर सिंह एक खुरदरे और दमदार लुक में एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन भी अहम किरदारों में हैं. ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और रोमांचक सीन दिखाए गए हैं, जो दर्शकों को रोमांच से भर देने का वादा करते हैं. ऐसा भी लग रहा है कि यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे तीव्र और हिंसक भूमिकाओं में से एक होगी.

हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक धुरंधर को दो हिस्सों में बनाया जाएगा, और दूसरा भाग 2026 की पहली छमाही में रिलीज किया जाएगा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक,“खबरें हैं कि धुरंधर दो भागों की कहानी है. इसीलिए 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पहला पार्ट होगी. फिल्म एक अहम मोड़ पर खत्म होगी और आगे की कहानी दूसरे भाग में दिखाई जाएगी.”

धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

