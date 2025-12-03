'धुरंधर' का एक्स-फैक्टर साबित होंगे आर माधवन? बीते तीन साल में तगड़ा है सक्सेस का रिकॉर्ड

शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर को जनता से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. ट्रेलर की जिन चीजों की चर्चा जनता ने खूब की, आर माधवन भी उनमें से एक हैं. 'धुरंधर' में माधवन, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आई बी के चीफ, अजय सान्याल बने हैं. वैसे तो उनका किरदार फिक्शनल है. मगर इस फिल्म को मेकर्स 'रियल घटनाओं से प्रेरित' बता रहे हैं. और माधवन का किरदार, रियल लाइफ में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से बहुत मेल खाता है. इस किरदार के लिए माधवन का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को बहुत चौंका रहा है.

माधवन को दमदार एक्टर तो हमेशा ही माना जाता रहा है. मगर पिछले कुछ वक्त से वो फिल्मों के लिए एक्स फैक्टर भी साबित हो रहे हैं. पिछले दो साल में उनकी हर एक परफॉरमेंस सिर्फ तारीफ ही नहीं बटोर रही, फिल्मों को हिट भी करवा रही है.

दो साल से लगातार हिट हैं माधवन

माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री' ने 2022 में ना सिर्फ नेशनल अवॉर्ड जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई. अगले साल उन्होंने ब्रेक लिया और 2024 में 'शैतान' से तगड़ा धमाका किया. विलेन के रोल में माधवन ने ऐसा काम किया कि कई लोग तो उन्हें फिल्म हीरो अजय देवगन पर भारी बताने लगे. फिल्म को सिर्फ सॉलिड रिव्यू नहीं मिले, बड़ी हिट भी साबित हुई. 2025 की शुरुआत में अक्षय कुमार के साथ माधवन 'केसरी चैप्टर 2' में दिखे. फिर से नेगेटिव रोल, फिर से क्रिटिक्स की तारीफें. और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब.

नवंबर में वो एक बार फिर अजय देवगन के साथ आए फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में. फिल्म की कहानी में एक बार फिर माधवन ने अजय का जीना हराम किया. इस बार उनकी कॉमिक टाइमिंग और दमदार एक्टिंग को जमकर तारीफें मिलीं. कई दर्शकों के लिए तो कहानी की जान माधवन ही थे. इस फिल्म से माधवन ने बॉक्स ऑफिस सक्सेस की हैट्रिक लगा दी.

ओटीटी पर भी हिट

इस बीच माधवन दो ओटीटी फिल्मों में भी नजर आए. जी5 की 'हिसाब बराबर' और नेटफ्लिक्स की 'आप जैसा कोई'. पहली कॉमेडी थ्रिलर थी और दूसरी एक यूनीक लव स्टोरी. दोनों फिल्में जनता को पसंद आईं और माधवन की फिर से तारीफ हुई. यानी कुल मिलाकर पिछले करीब तीन साल से माधवन लगातार जनता की आंखों के सामने हैं. उनके काम ने दिल भी जीता है और फिल्मों को हिट करवाने में उनके किरदारों ने एक्स-फैक्टर वाला रोल निभाया है.

ऊपर से माधवन के नाम पर लोगों को ये भरोसा रहता है कि वो किसी प्रोजेक्ट में हैं, तो कहानी भी दमदार होगी. 'धुरंधर' के हीरो रणवीर सिंह हैं. पर उनके साथ माधवन और अक्षय खन्ना जैसे नाम इसी बात का भरोसा दिलाने वाले हैं कि फिल्म दमदार हो सकती है. माधवन पावरफुल एक्टर तो हैं ही, पिछले तीन साल से सक्सेस के घोड़े पर सवार भी चल रहे हैं. उनका ये विनिंग दौर शायद 'धुरंधर' के भी काम आए.

