'रॉकेट लॉन्च के लिए 'ISRO' ने हिंदू कैलेंडर पंचांग से ली मदद', अपने बयान पर ट्रोल हुए R Madhavan

एक्टर आर माधवन अपनी अपकम‍िंग डायरेक्टोर‍ियल डेब्यू रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट की रिलीज के लिए तैयार हैं. फिल्म के प्रीम‍ियर से पहले एक्टर इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं. लेक‍िन हाल ही में आर माधवन ने कुछ ऐसा कह दिया क‍ि वे ट्रोल होने लग गए. एक प्रमोशनल इवेंट में आर माधवन ने कहा क‍ि हिंदू कैलेंडर पंचांग की मदद से ISRO को अपने मार्स मिशन में रॉकेट लॉन्च करने में मदद मिली थी. आर माधवन ने तमिल में ये बातें कही जिसे म्यूज‍िश‍ियन टीएम कृष्णा ने ट्रांसलेट कर दुन‍िया को बताया है.

माधवन का बयान

आर माधवन ने कहा- 'भारतीय रॉकेट्स के पास तीन इंजन (solid, liquid और cryogenic) नहीं थे जो क‍ि वेस्टर्न रॉकेट्स को मार्स के ऑर्ब‍िट में आगे बढ़ने में मदद करता है. चूंक‍ि, भारत में ये नहीं होने की वजह से, उन्होंने पंचांग (हिंदू कैलेंडर) की जानकारी का इस्तेमाल किया.'

'इसमें विभ‍िन्न ग्रहों पर सभी जानकारी के साथ नक्षत्र‍िय नक्शा, उनका गुरुत्वाकर्षण, सूरज की आग को सामने से हटाना आद‍ि, सभी का कैलकुलेशन हजारों साल पहले किया गया था. और इसल‍िए मार्स मिशन में रॉकेट लॉन्च के माइक्रो सेकेंड का कैलकुलेशन पंचांग में दी गई जानकारी के जर‍िए किया गया.'

Disappointed that @isro has not published this vital information on their website https://t.co/LgCkFEsZNQ Time to also consider a Mars Panchangam! https://t.co/VsD0xmswR9

