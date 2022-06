क्या Shah Rukh Khan की 'पठान' का पोस्टर नहीं है रियल? KRK ने दिया सबूत

25 जून 2022 को बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिये हैं. खुशी के मौके पर किंग खान ने उनके फैंस को एक नहीं, बल्कि दो-दो सरप्राइज दिये. पहला सरप्राइज उन्होंने पठान का पोस्टर शेयर करके दिया और दूसरा बड़ा तोहफा इंस्टा लाइव आकर दिया. एक ही दिन में अपने चहेते स्टार से दो बड़ी खुशियां मिलना हर किसी को निशब्द कर गया. एक तरफ फैंस की नजरें पठान के पोस्टर पर आकर टिक गई थीं. वहीं दूसरी ओर कमाल आर खा ने कुछ बड़ा नोटिस किया.

क्या कॉपी है पठान का पोस्टर?

कंट्रोवर्सियल क्रिटिक KRK (कमाल आर खा) हमेशा ही फिल्मों और एक्टर्स पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखते नजर आते हैं. शाहरुख खान ने पठान का पोस्टर रिलीज किया था. ऐसे में KRK को कुछ तो कहना था. पोस्टर देखने के बाद KRK ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि पठान का पोस्टर कॉपी किया गया है. ट्वीट में उन्होंने एक तरफ पठान का पोस्टर शेयर किया है. वहीं दूसरी ओर Beast का.

Oh GOD! Copywood will never Sudhro! Poster Bhi Chori Ka. Poster Bhi original Nahi Bana Sakte! pic.twitter.com/7OWt7Ct9Qf