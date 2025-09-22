अक्षय-सैफ की 'हैवान' में होगा मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल का कैमियो, डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया कंफर्म

डायरेक्टर प्रियदर्शन काफी लंबे समय के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं. वो एकसाथ तीन फिल्में लेकर आ रहे हैं, जिसमें से दो कॉमेडी फिल्में 'भूत बंगला' और 'हेरा फेरी 3' होंगी. वहीं तीसरी 'हैवान' है, जो एक थ्रिलर फिल्म होगी. इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मेन लीड में होंगे, लेकिन उनके साथ एक और सुपरस्टार जुड़ेगा जो कहानी में अहम रोल निभाता नजर आएगा.

'हैवान' में क्या होगा मोहनलाल का किरदार?

हाल ही में प्रियदर्शन ने पिंकविला संग बातचीत करते वक्त अपनी फिल्म 'हैवान' पर बात की है. उन्होंने कंफर्म किया है कि इस फिल्म में अक्षय-सैफ के अलावा मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल का भी कैमियो होगा. साथ ही उन्होंने अक्षय और मोहनलाल संग एक फिल्म बनाने पर भी रिएक्ट किया है. प्रियदर्शन ने कहा, 'अगर आप मुझसे हैवान फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें मोहनलाल शामिल हैं. हालांकि वो इसमें कौनसा किरदार प्ले करेंगे, मैं इसके बारे में अभी नहीं बात करना चाहूंगा.'

'देखिए, जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूं, तो मुझे उसकी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प करती है. मैं कभी भी एक्टर्स कौन से लूंगा, ये नहीं सोचता हूं. सबसे पहले हमेशा स्क्रिप्ट होती है, फिर एक्टर्स उस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अक्षय कुमार और मोहनलाल संग फिल्म बनाऊंगा. आप नहीं बना सकते, आपको कभी वो स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी. जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले, तब आप सही कास्टिंग के पीछे भागो. यही फिल्में बनाने का सही तरीका है. मैंने कभी फिल्म बनाने के लिए स्टार्स का पीछा नहीं किया.'

क्या है अक्षय-सैफ की फिल्म 'हैवान' पर अपडेट?

प्रियदर्शन ने इसी बातचीत में आगे ये भी बताया है कि उनकी फिल्म 'हैवान' लगभग 40% शूट हो चुकी है. उनकी फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान आमने-सामने होंगे. डायरेक्टर के मुताबिक ये फिल्म एक चूहे-बिल्ली के खेल की तरह होगी. ये फिल्म वैसे प्रियदर्शन और मोहनलाल की साल 2016 में आई मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है. ये पहला मौका है जब सैफ प्रियदर्शन के साथ काम करेंगे.

बात करें 'हैवान' की बाकी कास्ट की, तो इसमें सैयामी खेर, असरानी, साउथ एक्टर समुथिरकानी, श्रिया पिलगांवकर जैसे एक्टर्स शामिल होंगे. ये फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है. 'हैवान' से पहले प्रियदर्शन 'भूत बंगला' फिल्म लेकर आएंगे जो अप्रैल 2026 में रिलीज होगी.

