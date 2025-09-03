'लीड से बैकग्राउंड एक्स्ट्रा?' परम सुंदरी में प्रिया प्रकाश को देख यूजर्स को लगा शॉक, वीडियो वायरल

सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर स्टारर परम सुंदरी ने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है. एक सीन में नेशनल क्रश मानी जाने वालीं साउथ एक्ट्रेस प्रिया वॉरियर बैकग्राउंड में चलती दिखी हैं. ये देख यूजर्स हैरान हैं कि लीड रोल कर चुकी प्रिया को बैकग्राउंड सीन करने की क्या जरूरत पड़ गई. फिल्म के सीन का ये क्लिप अब खूब वायरल हो रहा है.

परम सुंदरी में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बनीं प्रिया वारियर

2019 की मलयालम फिल्म ओरु अदार लव से डेब्यू कर चुकीं एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर ने अपने एक आंख मारने वाले सीन से रातोंरात फेम पाया था. लेकिन हाल ही में वो सिद्धार्थ-जान्हवी की नई रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के रूप में नजर आईं. फैंस उन्हें बिना डायलॉग वाले रोल में देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा करने के लिए हां क्यों की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में प्रिया लाल और सफेद साड़ी पहनकर भीड़ में चुपचाप चलते हुए दिख रही हैं, जबकि सामने सिद्धार्थ और मनजोत नजर आते हैं. प्रिया ब्लश करती हुईं चलती जा रही हैं. जैसे ही ये क्लिप इंस्टाग्राम, X और रेडिट पर फैली, फैंस के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए.

यहां देखें वीडियो...

एक फैन ने लिखा, “मुझे हैरानी है कि किसी ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया. मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैंने देखा, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी और ने भी गौर किया.” एक और ने लिखा कि ''क्या प्रिया का इतना बुरा समय आ गया है?'' वहीं कुछ यूजर्स ने इसे नस्लभेदी यानी रेसिस्ट भी बताया और लिखा कि ''केरल में सेट एक बॉलीवुड फिल्म में एक मलयाली एक्ट्रेस को सिर्फ एक्स्ट्रा के तौर पर दिखाना क्या नस्लभेदी नहीं है?''

हालांकि एक तबके के यूजर्स ने ये अनुमान लगाया कि शायद प्रिया का बड़ा रोल था जिसे एडिटिंग में हटा दिया गया. यूजर ने लिखा,“एडिटिंग बहुत बेरहम हो सकती है, और किरदारों का कट जाना आम बात है.'' कुछ फैंस उनको बैकग्राउंड में दिखाए जाने से आहत नजर आए. एक ने लिखा कि “वो इससे बेहतर की हकदार हैं. एक वायरल सेंसेशन से बैकग्राउंड तक?” एक और ने तो यहां तक कह दिया कि प्रिया को फिल्म में जान्हवी की जगह लेना चाहिए था, “वो जान्हवी कपूर का रोल करने के लिए ज्यादा बेहतर होतीं.”

कौन हैं प्रिया?

ओरु अदार लव प्रिया की डेब्यू फिल्म थी, और इसी फिल्म के एक गाने में उनकी आंख मारने वाली क्लिप वायरल हुई थी, जिसने उन्हें रातोंरात मशहूर बना दिया था. इसके बाद उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया और फिर 2023 में हिंदी फिल्म यारियां 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया. हाल ही में वो अजीत कुमार की तमिल फिल्म गुड बैड अग्ली में नजर आई थीं. जल्द ही प्रिया हिंदी फिल्मों 3 मंकीज और लव हैकर्स में भी दिखाई देंगी.

