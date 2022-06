Kapil Sharma Show में प्रमोशन से फ्लॉप हुई बड़ी फिल्में? यूजर्स ने KRK को याद कराई भूलभुलैया

सेल्फ क्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं. कमाल अकसर ही बॉलीवुड को अपने निशाने पर लेते रहते हैं. कभी एक्टर्स तो कभी फिल्मों के क्रिटिक को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ करते रहते हैं. इसी वजह से केआरके ट्रोलर्स का भी जमकर शिकार होते हैं. कमाल के हालिया ट्वीट ने उन्हें फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया. कमाल ने सभी फ्लॉप फिल्मों का ठीकरा कपिल शर्मा के शो पर फोड़ा.

केआरके के निशाने पर कपिल शर्मा

कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर हाल में बंद हुए कपिल शर्मा को निशाना बनाया. केआरके ने लिखा, 'क्योंकि जयेशभाई जोरदार, अनेक, पृथ्वीराज और धाकड़ जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर ने कपिल शर्मा शो पर अपनी फिल्मों का प्रमोशन किया था, इसलिए ये फिल्में फ्लॉप हुई हैं'.कमाल खान ने करण जौहर को भी उनकी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो के लिए निशाना बनाया. केआरके ने आगे लिखा- 'कपिल शर्मा का शो तो बंद हो गया लेकिन करण जौहर ने भी बड़ी गलती कर दी. शो के आखिरी एपिसोड में अपनी फिल्म जुग जुग जियो का प्रमोशन करके. अल्लाह रहम करे!'

Producers of Films #JayeshBhaiJordaar #Dhakad #Anek #Prithviraj did promotion on #KapilSharma show and all these films have become disaster. The Show has gone off air but Karan Johar did a mistake of promoting #JugJuggJeeyo on the last episode of the show. Allah Raham Kare!🤪