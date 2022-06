भूल भुलैया 2 कमाई पर Kartik Aaryan ने दी '150 करोड़ वाली स्माइल', Photo

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की खुशी का ठिकाना नहीं हैं. ये फिल्म उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 के सक्सेसफुल होने पर उन्हें मिली है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Bhool Bhulaiya 2 Box Office) पर 150 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है. ऐसे में कार्तिक आर्यन ने फैंस को शुक्रिया कहते हुए अपनी स्माइल करती हुई फोटो शेयर की है.

कार्तिक ने शेयर की फोटो

कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर अपना मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर किया है. इस फोटो में प्रिंट शर्ट पहने खड़े कार्तिक आर्यन ने हाथ जोड़े हुए हैं. उन्हें देखकर पता चल रहा है कि वह खुश हैं और फैंस के आभारी भी हैं. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, '150 करोड़ वाली स्माइल. थैंक यू. #BhoolBhulaiyaa2 ❤️🤙🏻'

गाने का अनदेखा वर्जन भी रिलीज

उनके इस पोस्ट पर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने कमेंट किया, 'क्या बात है. चुपके से आप 175 करोड़ के लिए स्माइल भी कर रहे हो.' वहीं भूमि पेडनेकर ने इस फोटो पर खुशी जताई. फैंस भी कार्तिक को बधाई दे रहे हैं. सक्सेस से खुश कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर भूल भुलैया 2 के गाने Ami Je Tomar के रॉक वर्जन को भी शेयर कर दिया है. गाने का यह वर्जन फिल्म में नहीं था.

इस रॉक वर्जन को शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, '150 करोड़ इंडिया में, और तो और 200 करोड़ दुनियाभर में हो गए हैं दोस्तों. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. वैसे मंजू भी खुश है, सिर्फ दिखा नहीं रही.' इस वीडियो को देखकर फैंस के तो मजे ही आ गए हैं. फनी वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो ने मुझे खूब हंसाया.' दूसरे ने लिखा, 'ये गाना फिल्म में क्यों नहीं था नहीं था... ये तो एकदम रॉकिंग है.' वहीं कई यूजर्स लाफिंग इमोजी शेयर कर रहे हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 continues to dazzle, unaffected by multiple releases week after week... Growth on [third] Sat and Sun remarkable... Mass circuits in full form... Heading towards ₹ 175 cr... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr, Sun 5.71 cr. Total: ₹ 154.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/ilo0sZJPAq