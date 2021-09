काजल अग्रवाल के प्रेग्नेंट होने की चर्चा, नागार्जुन की फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस करेंगी रिप्लेस!

बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने साल 2020 को अपना वेडिंग ईयर चूज किया और अक्टूबर में शादी कर ली. एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. काजल भी बिजनेसमैन गौतम किचलू संग शादी करने के बाद से लाइफ के इस नए फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं. इसी के साथ वे सोशल मीडिया पर फैंस संग भी जुड़ती हैं और अपने दिल की बात शेयर करती नजर आती हैं. प्रोफेशनल फ्रंट पर भी वे सक्रिय हैं मगर ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो काजल अग्रवाल प्रेग्नेंट हैं और इस वजह से शायद वे जल्द ही काम से ब्रेक लेंगी. ऐसी खबरें हैं कि वे नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट में भी नहीं नजर आएंगी.

जैकलीन ने किया काजल को रिप्लेस

फिल्म टीम के करीबी सोर्स के मुताबिक नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट के जिस पार्ट के लिए काजल अग्रवाल को लिया गया था उसके लिए अब जैकलीन फर्नांडिस को अप्रोच किया जा सकता है और शायद काजल इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी. अभी आधिकारिक तौर पर दोनों की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है मगर ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स जल्द ही इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे.

