बिग बॉस 15 में इन 4 सदस्यों ने कंफर्म की सीट, उमर रियाज के साथ ये सेलेब्स आएंगे नजर

मच अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 15, 2 अक्टबूर से ऑन एयर होने जा रहा है. शो में कौन-कौन हिस्सा लेगा इसे लेकर काफी दिनों से चर्चाएं हैं. कई स्टार्स के नाम सामने आए हैं. अब 4 सदस्यों के नाम ऑफिशियल हो गए हैं. गुरुवार को बिग बॉस 15 की प्रेस मीट में देवोलीना और आरती सिंह ने 4 सदस्यों के नाम से पर्दा उठाया.

बता दें कि शो होस्ट सलमान खान ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस अंटेड की. वो फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में हैं.

ये 4 सदस्य होंगे शो का हिस्सा

शो में टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट, बिग बॉस 13 के फर्स्ट रनरअप आसिम रियाज के भाई उमर रियाज, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन और बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी और कोरियोग्राफर निशांत भट्ट शो में नजर आएंगे. निशांत भट्ट बिग बॉस ओटीटी के फर्स्ट रनरअप थे.

देवोलीना और आरती ने सभी कंटेस्टेंट्स से वर्चुअली मिलवाया. उन्होंने कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया. बिग बॉस से निकलकर

Congratulations @realumarriaz to be part of #BiggBoss15 Good luck big brother..! pic.twitter.com/qWLRZdldv8